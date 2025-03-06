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國產建材土地開發驚傳內線交易 檢調搜索14處約談7被告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國產建材實業公司（2504）涉傳出內線交易，台北地檢署今指揮法務部調查局北部地區機動工作站，搜索林姓、張姓等7名被告的住居所及辧公位置共14處所，朝內線交易罪嫌偵辦中，多名被告稍晚將移送北檢複訊。

檢調追查，國產公司去年1月31日下午4時許重訊發布，為活化資產及充實營運資金，董事會決議處分位於台南市東區東光段83地號土地及地上建築物，授權董事長以總價不低於新台幣15億元出售及辦理相關事宜，此消息為「利多消息」，代子公司欣睿信資產開發股份有限公司公告處分土地及建物，交易總金額新台幣116億3999萬元(含建物加值型營業稅)，預計處分利益約10.39億元。

檢調指出，被告張男與親友涉嫌透過公司內部人得知利多消息，在重大消息公布前買入國產股票，擬制性獲利2百多萬元，另被告張男和親友涉買股擬制性獲利涉20餘萬元。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

內線交易 台幣 資產

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