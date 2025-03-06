獨／詭異！高雄眷村拆遷戶身亡 地政局今辦法會不慎起火
高市地政局土地開發處去年10月15日在大寮區拆除老舊眷村地上物，發現李姓男子死在屋內；事隔近半年，土開處人員今天下午3時許清除地上物，舉辦法會燃放鞭炮，不慎引發火勢，風勢助長，火煙向上竄燒，消防員射水半小時才撲滅。
去年10月15日上午10時30分，高雄市地政局土地開發處在大寮區果協路，拆除地上物，準備拆除影七路1棟眷村留下的平房住宅，發現屋內1名男子已經死亡；警方查出死者是61歲的李姓屋主，疑不滿房子被拆除發生憾事。
地政局土開處今天下午3時重返影七路整理清除地上物，先行舉辦法會，並燃放鞭炮，未料鞭炮射往草叢隨即引發火苗，由於今天下午高雄起風天氣轉冷，在風勢助長下，濃濃黑煙向上竄燒。
消防局獲報，出動8車18人前往灌救，消防員佈水線搶救，火勢在半小時後撲滅，幸無人受傷。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言