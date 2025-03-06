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獨／詭異！高雄眷村拆遷戶身亡 地政局今辦法會不慎起火

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市地政局土地開發處去年10月15日在大寮區拆除老舊眷村地上物，發現李姓男子死在屋內；事隔近半年，土開處人員今天下午3時許清除地上物，舉辦法會燃放鞭炮，不慎引發火勢，風勢助長，火煙向上竄燒，消防員射水半小時才撲滅。

去年10月15日上午10時30分，高雄市地政局土地開發處在大寮區果協路，拆除地上物，準備拆除影七路1棟眷村留下的平房住宅，發現屋內1名男子已經死亡；警方查出死者是61歲的李姓屋主，疑不滿房子被拆除發生憾事。

地政局土開處今天下午3時重返影七路整理清除地上物，先行舉辦法會，並燃放鞭炮，未料鞭炮射往草叢隨即引發火苗，由於今天下午高雄起風天氣轉冷，在風勢助長下，濃濃黑煙向上竄燒。

消防局獲報，出動8車18人前往灌救，消防員佈水線搶救，火勢在半小時後撲滅，幸無人受傷。

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高雄市地政樹土開處人員今天下午3時許在大寮區影七路清除老舊眷村拆除的地上物，舉辦法會燃放鞭炮，不慎引發火勢，消防員在現場射水線灌救。圖／讀者提供
高雄市地政樹土開處人員今天下午3時許在大寮區影七路清除老舊眷村拆除的地上物，舉辦法會燃放鞭炮，不慎引發火勢，消防員在現場射水線灌救。圖／讀者提供
高雄市地政樹土開處人員今天下午3時許在大寮區影七路清除老舊眷村拆除的地上物，舉辦法會燃放鞭炮，不慎引發火勢，消防員在現場射水線灌救。圖／讀者提供
高雄市地政樹土開處人員今天下午3時許在大寮區影七路清除老舊眷村拆除的地上物，舉辦法會燃放鞭炮，不慎引發火勢，消防員在現場射水線灌救。圖／讀者提供

消防員 生命線 眷村

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