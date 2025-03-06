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10年內3次以上酒駕！台南6旬男挨罰22萬拒繳 這招讓他立馬繳清

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

63歲吳姓男子前年6月間駕駛轎車，行經台南永康區龍國街，經警方攔檢，為10年內第3次以上酒駕且駕照經吊銷仍駕車，遭交通局重罰22萬2千元，逾期未繳納，而被移送強制執行。行政執行署台南分署發現他在南區有戶公寓並辦理查封登記，他得知後趕緊於上月26日到場繳清。

台南分署表示，執行人員於去年12月間收案後，執行人員調查發現吳男名下有一戶位在台南市南區公寓可供執行，立即通知地政事務所辦理查封登記。吳男接獲執行命令後，發現苗頭不對，連忙湊足罰鍰，親赴台南分署繳清。

台南分署指出，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會，呼籲民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。

同時，提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南分署去年12月間收案後，發現吳男名下有一戶位在台南市南區公寓後辦理查封登記。吳男接獲通知後發現苗頭不對，連忙湊足罰鍰到場繳清。圖／讀者提供
台南分署去年12月間收案後，發現吳男名下有一戶位在台南市南區公寓後辦理查封登記。吳男接獲通知後發現苗頭不對，連忙湊足罰鍰到場繳清。圖／讀者提供

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