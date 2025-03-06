快訊

川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

台積電加碼千億投資美國 魏哲家直球對決揭原因：不影響台灣11座廠投資

台積電擴大在美投資 賴總統致詞全文曝光「沒有來自美國的壓力」

屏縣委外捕捉蛇蜂、綠鬣蜥爆弊案 檢方起訴官商共10人

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣政府農業處委外捕蜂捉蛇、抓捕綠鬣蜥業務，疑似發生廠商冒用通報人、用假照片核銷詐領費用，屏東地檢署偵結，依涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌，起訴農業處技士1人、技工1人、廠商8人，並聲請續押蘇姓技工獲准。

屏東地檢署接獲情資，農業處委託2家公司，負責捕蜂捉蛇、抓捕綠鬣蜥業務，但疑似有假冒照片核銷詐領費用情形，去年11月執行搜索並查扣相關證物，聲押禁見農業處蘇姓技工、蔡姓及楊姓廠商負責人、翁姓廠商員工獲准，另縣府承辦人陳姓技正則是8萬元交保。

檢方調查，蔡姓負責人及翁姓員工以2家公司名義，從2022年至2024年間承攬屏東縣捕蜂捉蛇勞務，以人頭門號報假案，向縣府消防局謊報有捕蜂案。值班人員誤認有捕蜂需求通報其前往處理，事後公司製作不實的執勤成果紀錄表及發票，向農業處動保科詐領契約價金，3年共詐取191萬5720元。

另外2022年至2023年間，公司也承攬屏東縣綠鬣蜥移除勞務，為避免公務員刁難及點收綠鬣蜥數量時配合放水，先後兩次行賄農業處蘇姓技工，各10萬元及13萬元。

公司在每次點收時，浮報綠鬣蜥成體數量，並製作不實執行成果紀錄及發票，向農業處動保科詐領費用，兩年共計浮報綠鬣蜥成體1531隻，詐領金額39萬1413元。另農業處動保科陳姓技士也配合公司，將契約開工日期前捕獲的綠鬣蜥，製作不實執行成果紀錄表及發票，向動保科詐領費用共123萬3199元。

檢方沒收相關犯嫌犯罪所得並提起公訴，蘇姓技工涉違反貪汙治罪條例公務員對於違背職務之行為收受賄賂罪，及利用職務上之機會詐取財物罪。陳姓技士涉反貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物罪。

蔡姓、楊姓負責人及翁姓員工涉違反貪汙治罪條例對於公務員違背職務之行為交付賄賂罪、利用職務上之機會詐取財物罪，及刑法三人以上共同詐欺取財罪、行使業務登載不實文書罪，商業會計法填製不實會計憑證罪。另呂姓、薛姓、曾姓、宋姓員工，也都因涉犯三人以上共同詐欺取財等罪嫌。

屏東縣政府農業處委外捕蜂捉蛇、抓捕綠鬣蜥業務爆弊案 檢方偵結後起訴官商共10人。圖為獵捕綠鬣蜥。圖／報系資料照
屏東縣政府農業處委外捕蜂捉蛇、抓捕綠鬣蜥業務爆弊案 檢方偵結後起訴官商共10人。圖為獵捕綠鬣蜥。圖／報系資料照

屏東縣政府 綠鬣蜥 農業處

延伸閱讀

獨／南投信義公所弊案連環爆 鄉長涉貪遭當庭逮捕聲押

11隻石虎通報犬口下喪生 苗栗最重查處防制獵犬殺戮

台中移除綠鬣蜥7年236隻 林保署辦教育訓練建圍堵線

南投縣農業處謝姓科長藉職務索賄 檢調搜索後羈押禁見

相關新聞

獨／詭異！高雄眷村拆遷戶身亡 地政局今辦法會不慎起火

高市地政局土地開發處去年10月15日在大寮區拆除老舊眷村地上物，發現李姓男子死在屋內；事隔近半年，土開處人員今天下午3時...

影／行人地獄再現？八里加油站女員工走斑馬線 遭皮卡撞倒顱內出血

新北市八里區今天下午發生皮卡貨車撞傷行人的車禍，1名22歲女子走斑馬線過馬路被撞倒卡在車底，女駕駛查看後趕緊倒車，又把傷...

當場殞命...三重驚傳男子自忠孝橋墜落自行車道 身分曝光

新北市三重區今天下午3時許，驚傳有人從忠孝橋墜落，警方和消防隊獲報後，在橋下河濱公園的自行車道找到人，並從身上證件確認是...

國產建材土地開發驚傳內線交易 檢調搜索14處約談7被告

國產建材實業公司（2504）涉傳出內線交易，台北地檢署今指揮法務部調查局北部地區機動工作站，搜索林姓、張姓等7名被告的住...

影／北市男喝酒後發酒瘋 狂罵身旁19歲妹子...警到場管束

有民眾今天在網路上Po文稱，路上看到警民大戰，還有過肩摔和大壓制法，吸引網友熱議，對此，轄區北市中山警方指出，此案件為民...

10年內3次以上酒駕！台南6旬男挨罰22萬拒繳 這招讓他立馬繳清

63歲吳姓男子前年6月間駕駛轎車，行經台南永康區龍國街，經警方攔檢，為10年內第3次以上酒駕且駕照經吊銷仍駕車，遭交通局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。