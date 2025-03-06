新北樹林工安死亡意外 勞檢處：施工單位未設擋土支撐

新北市樹林區今天中午發生一起工安意外，70歲工人陳姓男子遭塌陷路面壓住，無生命跡象經搶救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

新北市樹林區大同街生一起工安意外，1名70歲男性工人，在汙水道施工時，疑似路面坍塌被壓住，當場無生命跡象，送醫不治。新北市勞檢處到場，初步調查施工單位未設置擋土支撐，導致開挖面突然發生坍塌，已當場要求停工並協助家屬辦理職災慰助。

新北市勞檢處表示，今天中午12時許接獲通報，樹林區某下水道工程發生土石坍塌壓擊工人意外，勞檢處隨即派員前往實施檢查。

勞檢處說，經初步調查發現，事發當時現場正從事路面開挖作業，因施工單位未設置擋土支撐，導致開挖面突然發生坍塌，陳姓工人(男，70歲）因閃躲不及而遭土石壓擊，當場失去生命跡象，經送醫急救後仍不治。

勞檢處說，為避免災害擴大，已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事路面開挖作業；此外，勞檢處初步判斷雇主涉有過失，未來如確認屬實，因涉及刑事責任，將函請地檢署偵辦，但如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，將再依職安法處3-30萬元罰鍰。

為保障陳男家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，並協助家屬辦理職災慰助，同時將個資轉送勞保局提供必要的協助。

勞檢處最後呼籲，開挖作業風險高，雇主應強化各項安全整備工作，除事前應擬訂開挖計畫外，作業時更應設置擋土支撐及監督人員，否則一旦發生職業災害，雇主除應負擔職災補償責任外，更將面臨民事賠償及刑事責任。