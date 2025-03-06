雞排妹提告遭駁回 陳沂嘲諷「成雙重認證的前科犯」
藝人「雞排妹」鄭家純4年在直播和臉書公布網紅陳沂手機號碼，違反個資法遭判刑3個月定讞。陳沂稱鄭為「前科犯」，鄭也告陳違反個資法，檢方不起訴處分，鄭聲請再議，遭高檢署駁回。陳沂今在臉書貼出處分書，向鄭喊話「成了國家雙重認證的『前科犯』，您滿意了嗎？」
鄭家純、陳沂在2021年5月9日凌晨直播時，鄭家純念出陳沂手機號碼，又在臉書發文，間接公開陳沂電話號碼。陳沂告鄭家純違反個資法，鄭家純被判刑3個月，得易科罰金9萬元定讞。
鄭家純不滿陳沂又在臉書發文，「以後看到雞排妹鄭家純，請記得叫她一聲『前科犯』」，也控告陳沂違反個資法。
檢察官認為，鄭被判刑已經被媒體揭露，鄭的藝名、本名等相關的資料應屬公眾周知且經合法公開，對陳沂不起訴處分。
鄭家純不服聲請再議，認為陳沂違反個資法保障的「犯罪前科」資訊。高檢署檢察官認為，鄭家純一、二審遭判決有罪，是公眾周知事實。鄭公布陳沂的電話號碼，經法院判決有罪確定，無涉違反個資法，若是如鄭家純自行解讀陳沂公布「前科犯」，就是違反個資法保障的「犯罪前科」資訊，並不合理，否則報導犯罪定讞新聞的記者，都將違反個資法，鄭家純的再議無理由，予以駁回。
陳沂表示，鄭家純被檢察官打臉不死心又再議，這次高檢直接駁回，並強調司法偵查機關不可能成為鄭篩選利用的工具，這真的太丟臉了。陳沂表示，雞排妹的律師一定是她的粉絲，謝謝律師們積極助攻。雞排妹這下成了國家雙重認證的「前科犯」，「您滿意了嗎？」
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