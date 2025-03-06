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64歲女網路癡戀3異國男子 向警諮詢才知遇詐騙

中央社／ 台東縣6日電

台東64歲王女，同時在網路認識3男子，陷入熱戀，其中住馬來西亞男子表示被母親軟禁，需要購買包裹才能解禁。王女提款前諮詢警方，才發現遭3名「網路情人」詐騙。

台東縣關山分局聯合所警員陳小僑今天告訴中央社記者，住在關山的64歲王女於3日到聯合所諮詢是否遇到詐騙集團

王女說，她於2月16日在臉書認識住在馬來西亞名名叫艾藍（Alan）的男子，兩人相談甚歡，僅聊兩星期便以老公老婆互稱。2月26日，艾藍開口向她求援，聲稱遭母親軟禁，要求她至關山鎮黑貓宅急便領取一個新台幣6800元的包裹，並拍照給艾藍，艾藍母親才會解除軟禁，讓艾藍來台灣與她見面。

王女說，她去郵局準備提款時看到警方設置的「打詐儀板表」，感覺怪怪的，於是到關山聯合所諮詢，果然是詐騙。

陳小僑說，王女還表示，除了艾藍之外，她還在1月29日於臉書認識新加坡男子阿良，以及1月（詳細時間忘記了）認識叫大海的男子。她同樣在短時間內和這2男子陷入熱戀，並分別以團購投資及購買以太幣賺差價為由，希望她投資新台幣5萬元和10萬元。

陳小僑說，經警方解說後，王女才知道3名「網路情人」都是詐騙集團，感謝警方保住她的15萬元。

關山分局表示，王女於短短1個月內，在臉書結識3名「網路情人」，對方紛紛以甜言蜜語攻勢，誘騙王女匯款「代領包裹」、「穩賺投資」及「虛擬貨幣」，所幸王女走進郵局欲匯款時，看見張貼於櫃檯的「打詐儀錶板」防詐警語，立即轉往關山聯合所報案諮詢，在員警的耐心解說下，王女才驚覺自己差點落入詐騙集團的「粉紅泡泡」，保住養老金。

網路 詐騙集團 馬來西亞

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