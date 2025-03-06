獨自開車到武陵農場賞櫻 車輪陷入水溝冒煙警救援

武陵農場櫻花目前仍有盛開美景，一名男子昨天開車上山要賞櫻，在武陵農場花園廣場道路，不慎車輪陷入路旁水溝車還冒煙，員警到場拿滅火器協助滅火解危，駕駛虛驚一場。

台中市和平警分昨天上午8時獲報，在和平區武陵農場花園廣場道路車輛不慎陷入路旁水溝，員警立即到場協助，經查，53歲男子獨自開車到武陵農場，因路況不熟，轎車車輪陷入路旁水溝，車輛不明原因冒煙，到場處理員警見狀立即使用滅火器撲滅火勢，及時化解一場危機，車主飽受驚慌，還要付出高額拖吊及修車費。

和平分局長施永昭呼籲，梨山地區多霧，行車應全程開啟頭燈、注意減速慢行，尤其在下陡坡或長距離下坡時應以低速檔行駛，不可連續過度踩煞車，以免產生煞車來令片過熱造成剎車失靈。近期櫻花季常有駕駛人不愼，開車險象環生及車輛故障情形。

警方表示，高海拔地區夜間如發現路面亮光可能是結冰，請降檔減速慢行，日前梨山地區更有冰雹及大雨發生，提醒用路人注意行車安全。