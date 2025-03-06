彰化7旬翁疑陷愛情詐騙 淪詐團車手取款被逮送辦

彰化縣7旬沙姓老翁疑遭愛情詐騙，淪為詐騙集團車手，4日至一名賣菜阿嬤家中收取假投資款項，鄰居察覺有異報警，老翁當場被逮，全案依詐欺等罪嫌移送偵辦。

彰化縣警察局員林分局今天發布新聞稿指出，林厝派出所4日接獲民眾報案，稱鄰居疑似遭詐騙，員警因此前往現場埋伏；之後，一名老翁走進被害人家中，員警待被害人交付款項時，當場逮捕擔任取款車手的沙姓老翁，並查扣相關證物。

警方進一步了解，沙姓老翁在網路上結識從未見面的女友，對方進而誘騙他充當詐騙集團取款車手，成為詐團共犯；67歲許姓阿嬤平時以賣菜為生，近日加入投資群組，因成員不斷分享獲利心得，讓她深信能賺大錢，決定投入賣菜賺來的新台幣5萬元老本。

林厝派出所表示，幸好熱心鄰居機警通報，才成功破獲這起詐騙案，全案依詐欺及洗錢防制法移送彰化地方檢察署偵辦。

員林分局長吳詠傑呼籲，民眾應對陌生投資機會或來路不明工作邀約提高警覺，尤其涉及金錢交易時應多方查證，切勿輕信可疑資訊；如有疑問，可撥打警政署165反詐騙專線，或至鄰近派出所諮詢。