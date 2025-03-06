影／沙鹿長下坡又撞上了！貨車剎車不及追尾前方貨櫃車

台中市沙鹿區向上路長下坡又發生追撞事故！1輛大貨車上午11時42分沿向上路往梧棲方向行駛，行至向上路6段時，疑似剎車不及撞上前方貨櫃車，大貨車車頭明顯凹陷，兩名駕駛受傷送醫救治，光田醫院向上院區表示，司機1人雙腿輕微擦傷，另1人無明顯傷勢，因此都未就醫便離去，警方表示全案移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

清水分局指出，這起交通事故發生在上午11時42分，在沙鹿區向上路6段818號前，44歲葉男駕駛營業貨運曳引車，沿向上路6段行駛快車道外側車道，不慎追撞前方由56歲蕭姓駕駛正在停等紅燈的營業貨櫃車，葉姓駕駛自稱雙腿疼痛無明顯外傷未就醫，雙方駕駛經酒測後，均無酒駕情事，詳細事發原因待進一步調查釐清。

附近民眾指出，台中市沙鹿區向上路6段是全台最容易出車禍的路段之一，10多年來車禍頻傳，死傷人數多，被當地人形容是「奪命長下坡」；今天上午11點多先是聽到一陣喇叭長鳴聲，接著就聽到碰一聲，兩車就發生追撞車禍，警方與救護車立即到場處理，呼籲民眾行經此路段一定要減速試踩剎車，並多加注意前後車保持距離。

清水警方呼籲駕駛人行經此長下坡路段應隨時注意車前狀況，行經向上路下坡路段應降低排檔行駛，區間測速路段限速50公里，行車前更應檢查機械零件、車輛狀況確認安全無虞後再行上路，以維護自已及他人生命財產安全。