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台南新手爸是辛苦「蜘蛛人」 剛領薪卻掉馬路所幸遇好心騎士

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

吳姓新手爸爸剛領到12000元薪水，騎車背著2歲幼兒要去買奶粉等孩子用品，結果騎車路上，裝著現金的信封袋竟從褲子後方口袋掉落，渾然不知；所幸陳姓女騎士拾金不昧，看到背著幼兒的吳掉落信封袋，趕快撿起，雖然追不上吳，但送進派出所，順利物歸原主。

30歲吳姓新手爸爸職業是「蜘蛛人」，需要垂掛在大樓側邊，施作防水工程，工作極為辛苦，風險性高；昨天他剛領到12000元薪水，裝在信封袋內，背著2歲幼兒，騎車要去購買幼兒用品，沒想到騎至台南市北區小東路時，信封袋從褲子後方口袋掉落。

陳姓女子昨天上午10時許騎車要去上班，騎到小東路，背著幼兒的吳剛好騎在她前方，她眼見吳口袋的信封袋掉落，撿起後發現裡面鼓鼓的，且信封袋上面寫著「大雄、12000元」；她心想是該名騎士的薪資袋，想要立即交給對方，但上班途中車輛太多，她追趕不及。

陳女將信封袋交到附近台南市警第五分局開元派出所，女警李韋儀受理後，根據陳女提供的資訊調閱周遭監視器，順利從車號查到吳的身分；吳當時已發現信封袋消失，不知道是遭竊還是掉落，因近日生活費都要靠這筆薪水，正焦急的騎車返回原路尋找，欲哭無淚。

吳姓男子在發現信封袋不見約1小時接獲女警電話，喜極而泣，沒想到竟有人撿到，能好心送到派出所；他立即背著幼兒前往，領回現金，並致電向陳姓女子致謝，陳女回覆不需要酬勞，還說「這只是小事一件，很高興能幫到忙」，吳不斷道謝也向女警致謝後，開心前往購買孩子用品。

分局長洪宏榮提醒民眾，外出攜帶貴重物品時應提高警覺，確保財物安全；若不慎遺失財物，應盡快向警方報案，並提供詳細資訊，以利警方協助找回。同時也呼籲民眾若拾獲遺失物，應主動交至派出所或聯繫失主，避免吃上侵占罪官司。

吳姓新手爸爸剛領到12000元薪水，騎車背著2歲幼兒要去買奶粉等孩子用品，結果騎車路上，裝著現金的信封袋竟從褲子後方口袋掉落，女警李韋儀親手送還給他。記者袁志豪／翻攝
吳姓新手爸爸剛領到12000元薪水，騎車背著2歲幼兒要去買奶粉等孩子用品，結果騎車路上，裝著現金的信封袋竟從褲子後方口袋掉落，女警李韋儀親手送還給他。記者袁志豪／翻攝
吳姓新手爸爸剛領到12000元薪水，騎車背著2歲幼兒要去買奶粉等孩子用品，結果騎車路上，裝著現金的信封袋竟從褲子後方口袋掉落，女警李韋儀親手送還給他。記者袁志豪／翻攝
吳姓新手爸爸剛領到12000元薪水，騎車背著2歲幼兒要去買奶粉等孩子用品，結果騎車路上，裝著現金的信封袋竟從褲子後方口袋掉落，女警李韋儀親手送還給他。記者袁志豪／翻攝

爸爸 薪水

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