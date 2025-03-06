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高雄幼兒園男童多處瘀青紅腫 園方稱「監視器剛好壞掉」家長怒批惡劣

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市鳳山區一所幼兒園家長指控，兒子昨在學校疑遭某主任施暴導致身上多處瘀青紅腫，要求調閱監視器，園方竟說「剛好這兩天壞掉」，已經驗傷準備提告為小孩討回公道。教育局表示，今天請幼兒園進行校安通報，要求保留監視器畫面，將依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行調查。

家長說，昨天兒子上學前還好好的，返家後悶悶不樂，脫掉口罩及長袖外衣，身上有多處瘀青紅腫，哭著訴說原委。她質疑幼兒園某主任在管教過程動手，致電幼兒園，被其他人敷衍回覆之後就掛掉電話。

幼兒家長表示，事後主任來電，說明當下是不小心太生氣，沒有控制好才做出這種事，也為行為道歉，但她認為園方事後態度惡劣，毫無半點悔意，若「道歉有用世界要警察幹嘛？」，事後已帶小孩到醫院驗傷，連醫生都說這是不當對待，會做通報。

教育局回應，教育局今天（3月6日）請該園進行校安通報，派員至該園檢視監視器畫面，另請該園務必暫時不得讓該名教保服務人員接觸幼兒，加強輔導幼兒心理情形，維護幼兒權益。

教育局強調，本案如調查屬實，依情節輕重最高可對行為人裁罰60萬元，倘情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。

高雄市一名家長發文指控，小孩在幼兒園遭老師不當管教，回家後臉部及手臂有多處瘀青。圖／取自臉書「我住高雄鳳山區」
高雄市一名家長發文指控，小孩在幼兒園遭老師不當管教，回家後臉部及手臂有多處瘀青。圖／取自臉書「我住高雄鳳山區」

幼兒園 教育局 監視器

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