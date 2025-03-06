婦女突然被環抱 台南家防官走入社區教學：用力扳手指

台南市警第一分局有鑑於婦女遭受家庭暴力及性侵害犯罪等案件時有發生，為維護婦幼人身安全，昨天在社區舉辦今年度首場社區治安會議，並由分局家防官教授女子防身術；家防官洪維玟指出，婦女要善用隨身物品如鑰匙、原子筆，朝歹徒脆弱部位攻擊，爭取逃跑機會。

第一分局長章振國昨天晚間與分局防治組長杜淑錚、交通組長黃文村、後甲派出所張許世賢等人，在東聖里召開分局今年度首場社區治安會議，並由家防官指導簡易防身術教學；情境模擬婦女突然從後方被環抱，洪維玟表示，此時可用力抓住歹徒一根手指往後用力扳。

洪維玟表示，當歹徒因痛楚鬆手，可再用手肘往後撞擊身體柔軟處，此時即可取得機會逃跑；另外的方式是瞬間全身力量往下墜，讓歹徒反應不及，順利蹲下後，即可立即逃跑。

洪維玟向現場長者、婦女說明，簡易防身術的目的不是為了要擊倒歹徒，是為了要爭取逃跑機會，只要出現逃跑空間，就應立即離開現場，並撥打110報案求助；防身要領主要有：徒手、隨身物品、現場物品。

洪表示，徒手就是以拳頭、手肘、腳部攻擊歹徒人體柔軟部位；隨身物品如鑰匙、原子筆，可以鋒銳、筆尖處用力畫下去或刺入歹徒身上柔軟部位。也可攜帶哨子、防狼噴霧、雨傘等，主要都是以堅硬、鋒銳處攻擊對方柔軟處。

至於現場物品則是視眼前可用堅硬物品隨機應變，要領相同。洪維玟建議，民眾如想自行學習，可上警政署Youtube平台「NPACareU婦幼抱抱」，裡面有許多簡易防身術教學以及婦幼安全觀念影片，民眾可與孩子共同觀看。

章振國請家長提醒孩子，隨著智慧型手機及網路普及，性犯罪者可能透過網路接近兒少，或是利用好奇心，引誘兒少拍攝私密影片或照片並藉此威脅恐嚇散布，勒索財物或發生性行為，使兒少陷入數位性暴力的危機。

因此，使用手機和網路資源時要建立防護好習慣，謹記「三不四要」原則：包含「三不」不拍攝私密部位、不分享裸露照片、不隱忍惡意威脅；若不慎遇到私密照片外流時，也記得「四要」要求助、要蒐證、要報警、要移除，並可向性影像處理中心尋求協助下架性私密影像。

昨天除了婦幼安全外，分局也提醒「假投資、網購、假買家騙賣家、中獎通知及假交友」等警政署「打詐儀表板」前5名的態樣，呼籲里民建立「一聽、二掛、三查證」的觀念，避免落入詐騙集團的話術。