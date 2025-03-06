離譜！高雄賓士逆向逼特斯拉讓路 網酸「果然是大爺」

高市一輛賓士車駕駛昨早行駛至覺民路時逆向超車，結果遇上特斯拉欲逼讓路，但特斯拉駕駛堅持不讓，致後方連塞4、5輛車，過程被民眾PO網；有網友酸賓士駕駛「果然是大爺」、「太扯，馬路是他家開的」；警方指賓士已違規可開罰。

網路社群Threads一名網友昨貼文附上照片指，早上上班遇到的離譜賓士，迴轉之後不轉進自己的車道，一路逆向，逼迫別人讓路，明明自己是逆向，直到照片中的特斯拉堅持不讓，賓士也是夠扯 後面全部堵住也不動，這行為值得吊銷駕照了吧。

有網友看到照片直呼賓士車駕駛「哇太扯，怎麼考到駕照的，當路是他家開的」、「果然是大爺」、「哪來的奇葩」；還有網友勸說原PO不應將照片中的賓士車號打馬，應該直接公布車號。

轄區三民二警分局指出，經向勤指中心及派出所確認後，當時並無110報案及檢舉記錄，由於只有違規照片，依據畫面中黑色賓士車的逆向行為研判，已違反道交條例第45條第1項第3款汽車駕駛人不依規定駛入來車道，可處600元至1800元。