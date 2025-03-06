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高雄警車路中央包抄違規轎車 發現4乘客有貓膩1人被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鳳山警分局警方昨天下午3時巡經鳳誠路與北忠路口，見一輛轎車轉彎未打方向燈違規，警方在路中央包抄攔車盤查，發現車中4人都是越南移工，其中一名後座神情詭異的陳姓男子是逃逸移工，當場將他逮捕送辦。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，一名網友在鳳山區鳳誠路的住家高樓往下拍到警車攔截一輛轎車，警方從車上帶下2、3名男子，驚呼「太狠了，跑給警察追」。

鳳山警分局指出，文山派出所員警昨天下午3時巡經鳳誠路與北忠路口，見一輛轎車轉彎未打方向燈違規，趨前包抄攔查，發現車中4名男子都是越南籍移工，其中後座的陳姓男子（26歲）眼神飄移。

警方一一盤查4人身分，發現陳男是去年7月失聯的逃逸移工，其餘3人則為合法移工；警方依違反入出國及移民法將陳男帶返所，警詢後將陳男解送移民署專勤隊收容。

高市鳳山警分局警方昨天下午3時巡經鳳誠路與北忠路口，見一輛轎車轉彎未打方向燈違規包抄攔截，查獲一名越南籍逃逸移工。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局警方昨天下午3時巡經鳳誠路與北忠路口，見一輛轎車轉彎未打方向燈違規包抄攔截，查獲一名越南籍逃逸移工。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局警方昨天下午3時巡經鳳誠路與北忠路口，見一輛轎車轉彎未打方向燈違規包抄攔截，查獲一名越南籍逃逸移工。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局警方昨天下午3時巡經鳳誠路與北忠路口，見一輛轎車轉彎未打方向燈違規包抄攔截，查獲一名越南籍逃逸移工。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局警方昨天下午3時巡經鳳誠路與北忠路口，見一輛轎車轉彎未打方向燈違規包抄攔截，查獲一名越南籍逃逸移工。記者石秀華／翻攝
高市鳳山警分局警方昨天下午3時巡經鳳誠路與北忠路口，見一輛轎車轉彎未打方向燈違規包抄攔截，查獲一名越南籍逃逸移工。記者石秀華／翻攝
高雄網友昨天下午在鳳山區鳳誠路的住家高樓往下拍到警車攔截一輛轎車，警方從車上帶下2、3名男子。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄網友昨天下午在鳳山區鳳誠路的住家高樓往下拍到警車攔截一輛轎車，警方從車上帶下2、3名男子。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

移工 移民署 越南

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