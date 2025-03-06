高雄警車路中央包抄違規轎車 發現4乘客有貓膩1人被逮

高市鳳山警分局警方昨天下午3時巡經鳳誠路與北忠路口，見一輛轎車轉彎未打方向燈違規，警方在路中央包抄攔車盤查，發現車中4人都是越南籍移工，其中一名後座神情詭異的陳姓男子是逃逸移工，當場將他逮捕送辦。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，一名網友在鳳山區鳳誠路的住家高樓往下拍到警車攔截一輛轎車，警方從車上帶下2、3名男子，驚呼「太狠了，跑給警察追」。

鳳山警分局指出，文山派出所員警昨天下午3時巡經鳳誠路與北忠路口，見一輛轎車轉彎未打方向燈違規，趨前包抄攔查，發現車中4名男子都是越南籍移工，其中後座的陳姓男子（26歲）眼神飄移。

警方一一盤查4人身分，發現陳男是去年7月失聯的逃逸移工，其餘3人則為合法移工；警方依違反入出國及移民法將陳男帶返所，警詢後將陳男解送移民署專勤隊收容。