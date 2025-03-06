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停等紅燈遭酒駕撞倒 騎士肇逃又無照將挨罰15000元
苗栗縣通霄鎮台1線與竹林路口，昨中午發生一起轎車偏離車道撞上右方1輛停等紅燈機車，肇事駕駛徐姓男子有酒精反應被依公共危險罪送辦，倒楣挨撞騎士陳姓男子因無照怕吃上罰單自行離去，結果荷包要出血1萬5千元。
據了解，昨中午這起離譜事故，是59歲徐姓男子駕駛轎車沿台1線南往北方向行駛時，因精神不繼，接近竹林路口時突緩速偏離車道，直接撞上右方在竹林路停等紅燈的機車，45歲陳姓男騎士人車當場倒地，肇事轎車則繼續滑行撞上前方電桿。
事發後，警方據報到場處理時挨撞機車騎士已自行離去，肇事轎車駕駛徐男經酒測有酒精反應，訊後被依公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦；陳姓騎士則因涉肇事逃逸，通知到案說明才發現他因無照怕吃上罰單，才離開現場返家休息。
警方指出，被撞陳男因無照開罰1萬2千元，另肇逃吊扣駕照部分，因陳男無照駕駛，根本無駕照可吊扣，再開罰3000元，累計陳男2張罰單金額共1萬5千元。
通霄分局表示，今年1月起至今已取締酒後駕車案件達47件，目前每天針對酒駕熱門時段及地點加強攔檢，以展現警方嚴正執法之決心，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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