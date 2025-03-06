快訊

屏東台電核三廠冒大量濃煙 警消趕往現場幸未釀災

不是說說！WSJ：川普將發布行政命令廢除教育部

一問三不知！帶媽遊北海道遇「超雷導遊」 妹子怒轟：花13萬被糟蹋

聽新聞
0:00 / 0:00

停等紅燈遭酒駕撞倒 騎士肇逃又無照將挨罰15000元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮台1線與竹林路口，昨中午發生一起轎車偏離車道撞上右方1輛停等紅燈機車，肇事駕駛徐姓男子有酒精反應被依公共危險罪送辦，倒楣挨撞騎士陳姓男子因無照怕吃上罰單自行離去，結果荷包要出血1萬5千元。

據了解，昨中午這起離譜事故，是59歲徐姓男子駕駛轎車沿台1線南往北方向行駛時，因精神不繼，接近竹林路口時突緩速偏離車道，直接撞上右方在竹林路停等紅燈的機車，45歲陳姓男騎士人車當場倒地，肇事轎車則繼續滑行撞上前方電桿。

事發後，警方據報到場處理時挨撞機車騎士已自行離去，肇事轎車駕駛徐男經酒測有酒精反應，訊後被依公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦；陳姓騎士則因涉肇事逃逸，通知到案說明才發現他因無照怕吃上罰單，才離開現場返家休息。

警方指出，被撞陳男因無照開罰1萬2千元，另肇逃吊扣駕照部分，因陳男無照駕駛，根本無駕照可吊扣，再開罰3000元，累計陳男2張罰單金額共1萬5千元。

通霄分局表示，今年1月起至今已取締酒後駕車案件達47件，目前每天針對酒駕熱門時段及地點加強攔檢，以展現警方嚴正執法之決心，請民眾切勿心存僥倖，以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

轎車駕駛因酒後精神不繼偏離車道，先撞倒右方1輛停等紅燈機車，繼續滑行撞上前方電桿。圖／警方提供
轎車駕駛因酒後精神不繼偏離車道，先撞倒右方1輛停等紅燈機車，繼續滑行撞上前方電桿。圖／警方提供
轎車駕駛因酒後精神不繼偏離車道，撞上右方1輛停等紅燈機車，被依公危送辦。圖／警方提供
轎車駕駛因酒後精神不繼偏離車道，撞上右方1輛停等紅燈機車，被依公危送辦。圖／警方提供

罰單 車道 酒駕 駕照

延伸閱讀

影／高雄轎車左轉撞飛過馬路滑手機女行人 引網友兩派論戰

影／疑駕駛精神不濟…高雄轎車失控衝對向 連撞13汽機車釀8人傷

北市男租車酒駕被扣牌2年 車行不爽他搞神隱撂人街頭3打1

國道1號高雄末端車禍…轎車被撞右側全凹陷 5傷分送4醫院搶救1男子不治

相關新聞

竹北民宅大火鄰近台元科技園區 縣府籲科技人上班繞路

新竹縣竹北市中山路一處3層樓民宅，今天上午7時許發生火警，由於該處鄰近台元科技園區，也是通往新埔鎮的重要幹道，因火災發生...

離譜！高雄賓士逆向逼特斯拉讓路 網酸「果然是大爺」

高市一輛賓士車駕駛昨早行駛至覺民路時逆向超車，結果遇上特斯拉欲逼讓路，但特斯拉駕駛堅持不讓，致後方連塞4、5輛車，過程被...

影／高雄轎車左轉撞飛過馬路滑手機女行人 引網友兩派論戰

黃姓男子昨午駕車行經高市建興路欲左轉正興路時，當場將徒步過馬路的姓女子撞飛，幸黃女身體手腳擦挫傷；過程被他車行車記錄器拍...

影／老台中人記憶沒了 第五市場火警造成多家名店燒毀

台中市第五市場昨天深夜傳出火警，造成多家名店如阿彬爌肉飯、太空紅茶冰等店鋪付之一炬，消防局火調科人員今天會同業者進入火場...

高雄警車路中央包抄違規轎車 發現4乘客有貓膩1人被逮

高市鳳山警分局警方昨天下午3時巡經鳳誠路與北忠路口，見一輛轎車轉彎未打方向燈違規，警方在路中央包抄攔車盤查，發現車中4人...

停等紅燈遭酒駕撞倒 騎士肇逃又無照將挨罰15000元

苗栗縣通霄鎮台1線與竹林路口，昨中午發生一起轎車偏離車道撞上右方1輛停等紅燈機車，肇事駕駛徐姓男子有酒精反應被依公共危險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。