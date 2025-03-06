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停車再開騎士「雙腳未著地」遭罰引民怨 警回：規定

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

為降低路口事故傷亡，提升民眾行車安全，台東警方近日針對「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字路口，駕駛未停車再開加強執法。但有騎士停車僅單腳著地，仍遭開單告發認為不合理。警方表示，規定就是雙腳著地，見無來人來車才能行駛。

縣警察局表示，支幹線道的停讓規定很早就實施，支線道的車輛看到閃光紅燈、路面「停」字和倒三角停讓線，就應該要暫停，且車輛要完全靜止，確認無人車通過再行駛，騎士雙腳必須著地；未依規定者，可依道交處罰條例處最高新台幣1800元以下罰鍰。

近日台東市區街道巷弄路口，不時有警方站崗取締未停車再開的用路民眾，有騎士行經倒三角停讓線路口時，依規定減慢速度並停車再行駛，未料仍被警方攔停，並開單取締，騎士不解當場向員警申訴，警方則告知騎士僅單腳著地仍違規，騎士認為不合理。

「若行動不便人士要開單嗎？」周姓騎士說，其實有確實減速停車，單腳放下能維持車輛平衡不影響起步行駛就好了，不知道為何一定要雙腳著地。另有里長說，已接到不少里民抱怨被警方開單，反映多勸導才是。

依據縣警察局統計2023年死傷交通事故件數達4358件，其中無號誌路口計635件，占總件數14%；而死亡件數則有7件，占總死亡件數47件的15%。另縣內前3名易肇事無號誌路口為市區中華路與復興路口、博愛路與信義路口、福建路與成功路口，以及正氣路與杭州路口。

不過，也有其他基層員警表示，其實騎士是否雙腳放下不是取締重點，而是有沒有確實做好停車再開為依據，但為了安全起見，通常會提醒雙腳著地比較安全。

台東警方近日針對「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字路口，駕駛未停車再開加強執法。圖／民眾提供
台東警方近日針對「閃光紅燈」號誌、「停車再開」標誌或「停」標字路口，駕駛未停車再開加強執法。圖／民眾提供
不少民眾對於倒三角停讓線都不太了解用意，通常不會減速停下來再開。記者尤聰光／攝影
不少民眾對於倒三角停讓線都不太了解用意，通常不會減速停下來再開。記者尤聰光／攝影
支線道的車輛看到閃光紅燈、路面「停」字和倒三角停讓線，就應該要暫停，且車輛要完全靜止，確認無人車通過再行駛。記者尤聰光／攝影
支線道的車輛看到閃光紅燈、路面「停」字和倒三角停讓線，就應該要暫停，且車輛要完全靜止，確認無人車通過再行駛。記者尤聰光／攝影

交通事故 交通違規 死亡

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