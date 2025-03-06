北市日料老闆陳屍店內廁所呈屍僵 常客哀痛：之前會帶學生一起來吃

台北市萬華區成都路某日料餐廳傳出死亡案，警、消昨天晚上7點多獲報，屋內有人沒有生命跡象趕抵，發現死者倒在廁所已呈屍僵，經調查排除外力因素，已聯繫死者家屬，並報請檢察官相驗釐清死因。

警方調查，死者身分是餐廳老闆藍姓男子（42歲），昨天本應是營業日，但未營業，有員工晚上到店內拿東西先是疑惑了一下，因為店內燈光昏暗還用手機開手電筒探照，未見老闆感覺怪異，傳訊給老闆的好友詢問。

老闆好友得知後回到現場，上2樓發現廁所外被放滿垃圾桶等雜物，有東西刻意堵著，一轉廁所手把發現是「鎖住」，感覺有異報警，警、消到場破門，赫然發現老闆陳屍廁所內。

警方勘驗現場，排除外力因素，已報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，死者並未留有遺書，前陣子才回過宜蘭老家探望，家屬獲悉死訊不敢置信，目前也沒有想法為何會發生此事。

店家老闆死訊曝光後，有民眾至該店的Google Maps評論留言，稱「老闆真的很認真」、「很喜歡這家，之前在附近教課中午時間都會帶學生一起來吃，甚至下課後晚餐再來吃一頓，聽見新聞消息覺得默默感到傷感」，紛紛感到不捨。

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