影／高雄轎車左轉撞飛過馬路滑手機女行人 引網友兩派論戰

黃姓男子昨午駕車行經高市建興路欲左轉正興路時，當場將徒步過馬路的姓女子撞飛，幸黃女身體手腳擦挫傷；過程被他車行車記錄器拍下PO網，引發網友兩派論戰，網友指駕駛直接轉彎沒煞停根本殺人，有網友則指黃女邊走邊滑手機也有錯。

YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」貼出一則影片，地點在高市三民區正興路85巷口，一名年輕女子昨午12時32分許徒步過馬路時滑手機，隨後一輛轎車急左彎當場將女子撞飛在地，引發停等紅燈的轎車駕駛驚呼「挖靠」。

車禍後，只見被撞的女子坐在地上直瞪著轎車，轎車駕駛急忙下車關切女子的狀況，影片引發兩派網友論戰。

有網友心疼遭撞女子指「看起來好痛，手腳大概都磨掉一層皮」；有網友則認為行人真的自以為皇帝喔？不會看一下車子有沒有往自己這邊開？不要以為行人最大啦！也要看一下左右」、「行人過馬路看手機並不是正確的行為」、「過斑馬線看手機太扯」。

雖有網友檢討行人，但多數網友認為都是轎車駕駛的錯，有網友指駕駛「完全沒有減速甚至停止，看到對向沒車就直接進行轉彎的動作，真的是來殺人的」、「開車過路口斑馬線前，也不看是否有行人，撞上過馬路的行人，扯上加扯」、「肯定要將過錯推給A柱」。

轄區三民二警分局指出，黃姓男子（35歲）昨午12時35分許駕車行經三民區建興路由東往西欲左轉正興路時，撞上行走於建興路斑馬線上的黃姓女子（25歲），導致黃女身體和手腳多處擦挫傷。

警方到場處理、測繪，對黃男實施酒精呼氣測試，酒測值為零，黃女送醫治療，幸無大礙。

警方初步研判黃男駕車行近行人穿越道交岔路口，遇行人穿越不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，可處駕駛人7200元至36000元罰鍰，並吊扣駕駛執照一年，詳細肇因由交通大隊進一步分析研判。