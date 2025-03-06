竹北民宅大火鄰近台元科技園區 縣府籲科技人上班繞路

新竹縣竹北市中山路一處3層樓民宅，今天上午7時許發生火警，由於該處鄰近台元科技園區，也是通往新埔鎮的重要幹道，因火災發生時正逢上班尖峰時段，導致交通一度壅塞。縣府也發出通知請民眾提前改道行駛。

新竹縣消防局指出，今天上午7點40分，接獲通報竹北市中山路有民宅發生火警，立即派遣一大、高鐵、光明、竹北、山崎及新埔車組共12車34人前往搶救，現場出4水線進行灌救，火勢已於8點39分控制，無人員受傷受困，持續搶救中。

據了解，起火的民宅是3層樓建築，自行加蓋4樓鐵皮建築，由於火勢猛烈，消防人員直至9時許還未完全撲滅。

新竹縣政府提醒，竹北市中山路發生民宅火警，目前消防單位已全力救災救援中。因鄰近台元科技園區，適逢上班時間，請民眾提前改道行駛，配合現場交通指揮，保持安全。為避免火災造成空氣品質不佳，建議附近民眾可以先緊閉門窗，保持必要通風即可。