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老翁迷路騎腳踏車從台中大里到石岡騎25公里 暖警助返家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名8旬老翁迷路，騎腳踏車從台中大里到石岡騎了25公里，沿路向人討水喝，東勢警分局石岡派出所獲報，員警到場查出老翁的家人已報案協尋，老翁因心智和語言障礙無法找到回家的路，警方開車送老翁回到家。

台中市警局東勢分局石岡分駐所表示，本月3日晚上11點有民眾至派出所報案，稱石岡區豐勢路上發現一名騎腳踏車老翁沿路跟路人要水喝，警方獲報後由巡佐李嘉雄、警員黃勝揚趕抵現場，看到老翁不斷徘徊不知往何處，面對警員詢問關心皆支支吾吾無法回答問題。

為避免老翁發生危險，警員先將老翁帶返所休息，經查詢該疑似失智老翁，3月2日由哥哥至霧峰分局內新派出所報失蹤，經聯繫報案人，他說弟弟2月28日晚上騎腳踏車外出不知去向，因弟弟患有智能障礙和語言障礙，無法自行表達且年事已高，擔心弟弟在外危險，警員黃勝揚判斷老翁迷途在外應該沒有吃喝，泡麵讓他止飢。

東勢警分局呼籲，家中若有年邁長輩，應避免讓其單獨外出，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，以利警方或相關單位提供即時協助。

台中一名老翁迷路，騎腳踏車從台中大里到石岡騎25公里，員警助返家。圖／警方提供
台中一名老翁迷路，騎腳踏車從台中大里到石岡騎25公里，員警助返家。圖／警方提供

腳踏車 長輩

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