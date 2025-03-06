台中貨車近月連釀2死亡車禍 警：今年大型車死傷少11％

台中市大雅區在上月底時，發生貨車在無號誌路口撞上機車，騎士不治，昨天烏日區也發生貨車右轉時，撞上女騎士，也鬧出人命。台中市警局統計，今年至本月2日止，大型車事故件數比去年同期少6.7％，死傷件數也少約11％，為宣導安全駕駛觀念，昨天也前往貨運公司講習。

上月底、本月初分別在台中市大雅區、烏日區發生大型貨車與機車碰撞的交通事故，造成兩名騎士喪生，台中市警局交通大隊，有鑑於大型車事故的嚴重性，昨天也前往沙鹿區一間貨運公司，召集駕駛人員辦理交通安全教育講習，提行安全行車觀念。

台中市交大統計，今年至3月2日為止，大型車發生交通事故計238件，比2024年同期發生255件，減少17件，減幅為6.7%；死傷人數部分，今年有280人，去年同期為315人，減少35人，減幅為11.1%。

交大分析肇事原因，大型車事故肇因以未保持行車安全距離最多，另外恍神、緊張、心不在焉分心駕駛居次，未保持行車安全間距排名第三。

交大提醒，大型車因體積較一般車輛大、車身噸位較重，一旦發生事故，所造成的危害程度往往比其他車輛更嚴重，且在道路上行駛時，因視野死角多，行進間不容易察覺其他用路人，更要透過行車視野輔助系統螢幕，察覺行車時的視野死角，是大型車重要的行車安全設備。

若未依規定裝設行車視野輔助系統者，處汽車所有人1.2萬元以上2.4萬元以下罰鍰，呼籲駕駛行車前務必檢查設備是否正常，保障市民交通安全。

交大隊長鄭鴻文說，大型車駕駛行駛時應與前車保持安全距離，轉彎或變換車道前務必使用方向燈，如需臨時停車或裝載貨物應選擇適當地點，確勿違規停車，釀成追撞事故。

另外，行駛中勿疲勞駕駛，養足精神再上路，途中隨時注意身體與精神狀態。最重要的是，行至路口轉彎經過行人穿越道時，先暫停並進行指差確認，再安全通過，養成良好駕駛習慣。