超商可看到「車手通緝令」 豐原警以車手7大特徵相片張貼

詐騙案居高不下，台中市豐原警分局以車手7大特徵，加上轄內提領車手的相片，以鮮明色彩製作「車手通緝令」，與轄內各超商店員建立聯絡網，將通緝令張貼在轄內各大超商，這項舉動成果豐碩，去年阻詐高達1億1千萬元，更有店員通報一舉查獲7人車手集團。

豐原警分局統計，114年1月全台中市共發生1709件詐騙案件，豐原分局所轄豐原區86件、神岡區45件，總計131件，佔全台中市的8%；車手提領部分，今年度全台中市迄今共遭提領了1691次，豐原警分局共165次，佔全台中市的10%、車手人數全台中市共139人，豐原警分局為10人，佔全台中市的7%，在豐原警分局的10名車手內，已查緝到案8名，查緝到案率高達8成。

豐原分局表示，全球詐騙盛行，詐騙集團為躲避警方查緝，成員分工細膩，「車手」即為替詐騙集團負責提領詐騙所得金額的成員之一，近來詐騙集團甚至吸收外籍人士，利用其提領後即可出境，豐原警分局依近年來查緝到案詐騙提領車手的外觀及行為舉止，列出7大特徵：

提領時更換多張提款卡；提領時鬼祟遮掩，例如戴口罩、帽子或使用帽T遮掩；提領時同時一直操作手機，向上級回報；提領的金額明顯跟他的年齡不相符（未成年車手）；口音不像台灣人（常見香港籍、馬來西亞籍等外籍車手）；以步行或騎乘UBIKE方式前往超商或銀行且重複進出；身上常有刺青，甚至多處或大面積刺青（圖騰、文字、半甲）。

豐原警以車手7大特徵，加上轄內提領車手的相片，以鮮明色彩製作「車手通緝令」，除原有與各金融機構建立通報網，另與轄內各超商店員建立聯絡網，將車手通緝令張貼於轄內各大超商，這項舉動成果豐碩，去年阻詐高達1億1千萬元，更因店員通報一舉查獲7人車手集團。

豐原警分局長林大為表示，詐騙集團以各類詐騙手法行騙後，騙取被害人將款項匯入人頭帳戶規避警方查緝，再由詐騙集團成員車手前往各處提領，提醒市民朋友在網路求職、借貸、投資等，切勿將存摺、提款卡或虛擬帳戶等提供予他人使用，避免遭詐騙集團作為人頭帳戶，除了淪為詐欺幫助犯外、涉及洗錢防制法外，更可能需面臨高額賠償。