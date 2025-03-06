快訊

王大陸涉教唆打人案…警追幕後黑幫 動手現役軍人才當兵一周

杜絕性犯罪？日本終於修改刑法幫助受害者

上班尖峰時間…國3南下福德隧道4車連環撞 回堵5公里

超商可看到「車手通緝令」 豐原警以車手7大特徵相片張貼

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

詐騙案居高不下，台中市豐原警分局以車手7大特徵，加上轄內提領車手的相片，以鮮明色彩製作「車手通緝令」，與轄內各超商店員建立聯絡網，將通緝令張貼在轄內各大超商，這項舉動成果豐碩，去年阻詐高達1億1千萬元，更有店員通報一舉查獲7人車手集團。

豐原警分局統計，114年1月全台中市共發生1709件詐騙案件，豐原分局所轄豐原區86件、神岡區45件，總計131件，佔全台中市的8%；車手提領部分，今年度全台中市迄今共遭提領了1691次，豐原警分局共165次，佔全台中市的10%、車手人數全台中市共139人，豐原警分局為10人，佔全台中市的7%，在豐原警分局的10名車手內，已查緝到案8名，查緝到案率高達8成。

豐原分局表示，全球詐騙盛行，詐騙集團為躲避警方查緝，成員分工細膩，「車手」即為替詐騙集團負責提領詐騙所得金額的成員之一，近來詐騙集團甚至吸收外籍人士，利用其提領後即可出境，豐原警分局依近年來查緝到案詐騙提領車手的外觀及行為舉止，列出7大特徵：

提領時更換多張提款卡；提領時鬼祟遮掩，例如戴口罩、帽子或使用帽T遮掩；提領時同時一直操作手機，向上級回報；提領的金額明顯跟他的年齡不相符（未成年車手）；口音不像台灣人（常見香港籍、馬來西亞籍等外籍車手）；以步行或騎乘UBIKE方式前往超商或銀行且重複進出；身上常有刺青，甚至多處或大面積刺青（圖騰、文字、半甲）。

豐原警以車手7大特徵，加上轄內提領車手的相片，以鮮明色彩製作「車手通緝令」，除原有與各金融機構建立通報網，另與轄內各超商店員建立聯絡網，將車手通緝令張貼於轄內各大超商，這項舉動成果豐碩，去年阻詐高達1億1千萬元，更因店員通報一舉查獲7人車手集團。

豐原警分局長林大為表示，詐騙集團以各類詐騙手法行騙後，騙取被害人將款項匯入人頭帳戶規避警方查緝，再由詐騙集團成員車手前往各處提領，提醒市民朋友在網路求職、借貸、投資等，切勿將存摺、提款卡或虛擬帳戶等提供予他人使用，避免遭詐騙集團作為人頭帳戶，除了淪為詐欺幫助犯外、涉及洗錢防制法外，更可能需面臨高額賠償。

豐原警分局與轄內各超商店員建立聯絡網，將「車手通緝令」張貼於轄內各大超商。圖／警方提供
豐原警分局與轄內各超商店員建立聯絡網，將「車手通緝令」張貼於轄內各大超商。圖／警方提供
豐原警分局與轄內各超商店員建立聯絡網，將「車手通緝令」張貼於轄內各大超商。圖／警方提供
豐原警分局與轄內各超商店員建立聯絡網，將「車手通緝令」張貼於轄內各大超商。圖／警方提供

詐騙集團 豐原 超商 車手

延伸閱讀

全聯倉儲大火建材遭質疑 中市消防已交火調報告

影／ 黨主席黃國昌拜會市長盧秀燕請益市政 不見前中市顧問蔡壁如陪同

爭取中市捷運橘線延清水 蔡其昌獲中央允諾可行性評估

鄭文燦不滿遭控涉imB吸金案、幫詐團首腦喬警官人事 撤告7人不起訴

相關新聞

深夜傳爆炸聲！台中第五市場大火 名店太空紅茶、樂群早點8間店遇害

台中市第五市場5日深夜大火，至少有8間店家被燒毀，包括50年老店樂群早點、太空紅茶冰等熱門店家都遭波及，業者無奈才剛裝修...

上班尖峰時間…國3南下福德隧道4車連環撞 回堵5公里

高速公路局表示，今天上午7時31分，在國道3號南向19.2公里處福德隧道內，發生4輛自小客車追撞事故，占用內線車道，回堵...

竹市東門圓環附近運動用品店清晨火警 幸無人受困受傷

新竹市中正路靠近東門圓環附近一間運動用品店今晨5點多發生火警，消防局獲報立刻派員趕往現場，現場為RC建築，有煙無火，立刻...

台中貨車近月連釀2死亡車禍 警：今年大型車死傷少11％

台中市大雅區在上月底時，發生貨車在無號誌路口撞上機車，騎士不治，昨天烏日區也發生貨車右轉時，撞上女騎士，也鬧出人命。台中...

超商可看到「車手通緝令」 豐原警以車手7大特徵相片張貼

詐騙案居高不下，台中市豐原警分局以車手7大特徵，加上轄內提領車手的相片，以鮮明色彩製作「車手通緝令」，與轄內各超商店員建...

警政署打詐 10天抓近4千人

警政署昨公布今年首波全國同步打詐成果，全國警方十天內查獲詐團六三三團、犯嫌三九九二人，其中四八一人羈押；此波專案重點掃蕩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。