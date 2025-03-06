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深夜傳爆炸聲！台中第五市場大火 名店太空紅茶、樂群早點8店遭燒毀

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市第五市場5日深夜大火，至少有8間店家被燒毀，包括50年老店樂群早點、太空紅茶冰等熱門店家都遭波及，業者無奈才剛裝修完就遇上祝融，大火一度頻傳爆炸聲，還有1名長輩受驚嚇送醫，所幸消防射水灌救撲滅後無人傷亡。

台中第五市場樂群街、自立街店面，5日深夜11點多傳出火勢，濃煙伴隨火舌竄出，現場還傳出多次爆炸聲，附近民眾、業者漏夜趕赴現場查看，包括爌肉飯、服飾店被燒毀，另名店太空紅茶、樂群早點等，內也因鐵皮店面相連，在火勢蔓延下受害。

樂群早點第二代負責人何太太無奈表示，店面去年6月才整修大翻新，沒想到隔不到1年就遇上火災，店內鐵皮天花板遭延燒，整片大面積坍陷，短期內無法營業，附近店家都很擔心。

「睡前聽到爆炸聲！」市場內住戶餘悸猶存說，5日深夜已經躺平就寢，先是聞到濃濃燒焦味，沒多久傳出好幾聲爆炸，往外一看鄰戶屋頂就冒出橘紅色火光，連鞋子都來不及穿就衝下樓逃生；昨火災還有1名老翁受驚嚇，消防協助用擔架將他預防性送醫。

台中市消防局第七大隊副大隊長陳樂憶指出，5日深夜11點43分獲報樂群街41號、43號及45號火警，現場為第五市場店家，出動第七大隊、轄區分隊等10個單位，包括各式救災車19輛、64人，6日凌晨1點9分撲滅火勢，無人受傷受困。

陳表示，第五市場因攤販相連，包括41號、43號及45號等，粗估有8間市場攤販店家受波及，到達現場時各店家2樓夾層已經出現火勢，加上材質為木造延燒快速，但詳細起火點、原因，需待火調科進一步釐清。

陳樂憶也說，市場內16號店家被火燒到塌陷，起初擔心裡面有人受困，所幸經里長、市長管理員確認，當時住戶第一時間就已經逃生；估計燃燒面積90平方公尺，損失約30萬元。

第五市場大火，樂群早點也遭波及，內部天花板嚴重塌陷。記者曾健祐／攝影
第五市場大火，樂群早點也遭波及，內部天花板嚴重塌陷。記者曾健祐／攝影
第五市場名店「太空紅茶」店舖也被大火燒毀。記者曾健祐／攝影
第五市場名店「太空紅茶」店舖也被大火燒毀。記者曾健祐／攝影
台中第五市場5日深夜大火，消防估計至少8間店家、攤販遭波及。記者曾健祐／攝影
台中第五市場5日深夜大火，消防估計至少8間店家、攤販遭波及。記者曾健祐／攝影
台中第五市場5日深夜大火，消防估計至少8間店家、攤販遭波及。記者曾健祐／攝影
台中第五市場5日深夜大火，消防估計至少8間店家、攤販遭波及。記者曾健祐／攝影
1名老翁因火警受驚嚇，消防預防性送醫。記者曾健祐／攝影
1名老翁因火警受驚嚇，消防預防性送醫。記者曾健祐／攝影

台中市 火災 爆炸

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