警政署打詐 10天抓近4千人

警政署今年首波全國同步打擊詐欺，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元（左四）昨赴刑事局公布成果，參加啟動虛擬貨幣聯防機制儀式。記者李奕昕／攝影 警政署昨公布今年首波全國同步打詐成果，全國警方十天內查獲詐團六三三團、犯嫌三九九二人，其中四八一人羈押；此波專案重點掃蕩非法幣商，共查獲虛幣洗錢一二五件、幣商一四九人，凍結價值一點五億元虛幣。

刑事局表示，虛擬貨幣是詐團主要洗錢管道，詐團車手、水房人員及提供帳戶人頭，常自稱幣商欲脫罪。洗錢防制法第六條去年修正，未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，不得提供虛擬資產服務。警方也與境外泰達幣公司合作，去年凍結價值一○二億元泰達幣，另與境內交易所合作，今年已返還五十名被害人二四八一萬元。

詐欺危害防制條例去年立法，針對金融機構及虛擬資產業者，有第八條「防詐作為」、九條「通報機制」、十條「聯防機制」、十一條「款項返還」及十二條「避風港條款」，業者執行防詐措施致生損害於客戶或第三人，免負賠償責任。

刑事局表示，虛幣交易所、幣商若發現有詐團疑利用管道洗錢，可直接向警方檢舉；今年一月就有虛幣交易所向刑事局通報疑涉案帳戶，詐團隔月到派出所提告業者侵占，但警方查出確是人頭戶，匯入詐騙贓款七十二萬元。

警政署今年首波全國打詐一月八日至十七日執行，同步掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢，共查扣不法利得九億七一四三萬元，含查扣現金三億八三八三萬元及凍結虛幣一億五六五○萬元。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官、內政部次長馬士元說，今年一、二月詐欺案件數及財損下降，還是不滿意；國人對反詐要求很高，政府會跨單位、跨專業精進。

刑事局統計，今年一月受理詐欺案一萬五三五○件、財損九十二點四億元，相較去年九至十二月平均每月詐欺案二萬三千多件、財損一○五億元，呈下降趨勢。官警認為，農曆春節期間詐團、銀行均休息，民眾較少受騙及報案，為每年詐欺案量低點，打詐是否展現成效待觀察。