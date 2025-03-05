全聯倉儲大火建材遭質疑 中市消防已交火調報告

中央社／ 台中5日電

台中全聯倉儲去年12月間發生大火釀9死，媒體報導質疑倉儲使用防火建材不合格；台中市消防局今天表示，建材是否確實防火並非消防安檢項目，火災調查報告已送交中檢。

鏡週刊報導，去年12月19日台中全聯倉儲發生火警，造成9人死亡，有知情人士爆料，倉儲號稱使用一級耐燃庫板（隔間建材），但經取得庫板送驗，發現偷工減料、耐燃度不合格。

台中市消防局今天告訴中央社記者，建材是否屬於防火材質，屬於地方政府都市發展局與內政部國土管理署職權，非消防安檢項目；他們已將火災調查報告送交台中地檢署，對於調查內容不回應。

台中市都發局長李正偉接受記者電話訪問表示，相關工地必須由專業技師檢驗及出具防火材料認證資料，才得以申請使用執照，本案尚在施工階段，業者尚未提交相關文件，無法得知建材是否符合防火規範。

李正偉說，地方政府並無相關權責和檢驗設備，進行防火材料等認證，且法令亦無授權地方政府可認證防火或防焰材料，屬中央各相關目的事業主管機關職權或認證範圍。

台中大肚區全聯倉儲去年12月19日發生大火造成9死，台中地檢署初步調查，事發之前從事空調配管作業人員，以氧乙炔進行地板切割作業時，疑有未盡防火防護措施等注意義務，監督人員亦未善盡督導之責，導致火星引燃穩熱板（PS板）進而引發火勢造成這起事故。

檢方陸續通知24名證人到案後，認定空調公司派駐現場的藍姓總負責人、陳姓主任工程師及許姓工程行負責人、陳姓工程行員工、黃姓工程行員工等5人涉有過失致死、過失傷害等罪嫌重大，分別諭知新台幣60萬元至5萬元不等金額交保候傳，其餘證人請回。

台中大肚區全聯倉儲去年12月19日發生大火造成9死。記者趙容萱／攝影
台中大肚區全聯倉儲去年12月19日發生大火造成9死。記者趙容萱／攝影

全聯 台中市 火災

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