影／疑駕駛精神不濟…高雄轎車失控衝對向 連撞13汽機車釀8人傷

高雄李姓男子今天晚間開車失控，逆向衝撞對向車道，連撞13輛汽機車才停下，共造成8名騎士受傷送醫，幸都擦挫傷無生命危險。肇事原因正由警方調查中。

今天晚間7時10分許，李姓男子（49歲）駕駛白色轎車，行經高雄市鳳山區五甲二路，突然轎車衝向對向車道，撞擊1輛轎車，再衝撞來向的多輛機車後，再撞向對向路邊停下，波及路邊停放的機車，共有12輛機車被撞倒。

車禍現場一片狼籍，機車騎士被撞倒地，直叫李姓男子「是怎麼開車的」。

警方據報趕到車禍現場，將受傷的8名機車騎士及後座乘客送醫急救，警方表示，8人都是擦挫傷，暫無生命危險。