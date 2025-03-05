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火燒船2失蹤挨批救援不積極 海巡署4點說明稱「沒耽擱延誤」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市金山區磺港籍漁船三協順26號在海上燒毀，友船順吉168號船長張育維救起5名漁工，但未能救回台籍船長簡至呈。張事後認為，海巡單位救援可以更積極點。海巡署今提4點回應，指救援過程沒有耽擱延誤，搜救行動持續中。

今年41歲的簡至呈和6名印尼漁工，上月26日駕駛漁船從磺港漁港出海，前往彭佳嶼北方海域捕小卷。3月2日晚間5時左右在彭佳嶼東北方約90浬起火燃燒，7人棄船跳海。

當時順吉168號在約8浬外海面作業，張育維收到簡至呈無線電呼救，約40分鐘後趕到現場，只救起在海面抱著救生圈的5名漁工，未見簡至呈和另1名漁工身影。

張育緯昨天接受媒體訪問時，對我方救援作業有些微詞，指不曉得海巡艦艇為什麼會那麼晚到達，且未與也到場救援的日本海上保安廳、中國海警協調搜救，以利擴大搜索範圍。張說，希望這種事情別再發生了，只是萬一再發生的時候，他覺得海巡單位可以更積極，畢竟那麼多條人命。

海巡署今天提出4點說明，回應張育緯的疑問：

1.第二（北基）巡防區3月2日下午6時12時獲報，「三」船於彭佳嶼東北方90浬、距釣魚台北方40浬海域失火，立即調派線上萬里艦（距離106浬）、PP-10069艇、PP-10090艇（距離各120浬）及PP-3575艇（距離90浬）共1艦3艇，第一時間趕赴現場救援，過程沒有耽擱延誤，搜救行動仍持續進行中。

2.海巡艦艇抵達現場海域後，由國搜中心統一與日方密切聯繫，協調分配搜救區域，並運用搜救優選規畫系統，模擬分析最可能漂流位置，依現場實況積極投入救援行動。

3.感謝友船就近協助救援5名落海船員，目前仍有簡姓船長等2人尚未尋獲，至表遺憾。對於家屬焦急期盼的心情感同身受，海巡署除全力落實救援任務，亦指派幹部向家屬說明搜救進度及提供必要協助，海巡署也將持續派遣艦艇搜救，不會放棄任何機會。

4.目前正值季節變化、海象不穩之際，今年2月迄今已發生6起海上遇險案件。海巡署呼籲航行作業船舶注意海上航行安全，如遇緊急情況，請立即撥打海巡118免費服務專線，或透過漁會或漁業電台報案，海巡署將立即調派艦艇及相關能量，提供一切必要之協助。

新北市金山區磺港籍漁船三協順26號在海上燒毀，5 名印尼漁工獲救，台籍船長簡至呈和1名印尼漁工失蹤。圖／張育緯提供
新北市金山區磺港籍漁船三協順26號在海上燒毀，5 名印尼漁工獲救，台籍船長簡至呈和1名印尼漁工失蹤。圖／張育緯提供
新北市金山區磺港籍漁船三協順26號在海上燒毀，5 名印尼漁工獲救，台籍船長簡至呈和1名印尼漁工失蹤。圖／張育緯提供
新北市金山區磺港籍漁船三協順26號在海上燒毀，5 名印尼漁工獲救，台籍船長簡至呈和1名印尼漁工失蹤。圖／張育緯提供

海巡署

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