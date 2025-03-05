北市男租車酒駕被扣牌2年 車行不爽他搞神隱撂人街頭3打1

劉姓男子是租賃車業務，日前把車輛租給許姓男子，孰料他整整一個月都沒有還車，也沒給錢，甚至避不見面，劉男不爽，詢問得知他常出沒在中山區，夥同2名友人理論圍毆，警方獲悉街頭鬥毆趕抵，依現行犯逮捕，警詢後依妨害秩序、傷害罪移送法辦。

中山警方2月28日凌晨1點多獲報，民生東路一段23巷口有人打群架，當時警方正好在附近擴檢，獲悉2分鐘內趕抵現場，現場是3人打1人，把雙方拉開後詢問；傷者四肢擦挫傷，送醫後無大礙。

打人的劉男（31歲）供稱，許男（29歲）自1月中旬跟他租車，沒想到租了整整一個月不只沒還車、沒給錢，還找不到人，不爽才夥同友人蕭男（29歲）、蕭男（28歲）上前至他常出沒的地方堵人，質問得知「車子因酒駕被吊扣保管」、「牌照被吊扣2年」，一氣之下才3人打1人，警詢後被依妨害秩序、傷害罪移送法辦。

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