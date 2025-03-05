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北市清潔隊員墜樓身亡…家屬質疑遭霸凌 檢警數位鑑識手機

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台北市環保局1名52歲張姓清潔隊員，今天清晨在新北市蘆洲區住處墜樓身亡，下午檢警相驗遺體，家屬向檢察官提及張男生前疑遭職場霸凌。檢察官則在相驗之後，指示警方將死者手機送去做數位鑑識，遺體發還家屬處理後事。

張男今天清晨墜樓身亡之後，台北市環保局曾說明，他在北投區清潔隊工作超過10年，原本職務是晚班垃圾車司機，但因罹患肝癌影響視力，申請調整到白天班，後來經徵求本人同意，自今年1月改調內勤處理文書。

雖然他調職之後曾反映不適應新職務、壓力很大，但未提出想要更換崗位，區隊也有安排熟悉業務的其他同仁給予協助，沒想到會發生憾事。

今天下午2時許，檢警在新北板橋殯儀館相驗遺體，死因為高處墜樓，家屬則提到張男生前疑遭職場霸凌，沒有其他意見，相驗之後遺體發還。檢察官指示警方將死者手機送去做數位鑑識，預計分析、識別相關資料會再進一步調查。

不過另有家屬在相驗之前受訪向媒體透露，張男調任內勤文書工作之後，業務僅被草草交接，他都還沒學會，就沒有人願意再提供協助，導致張男曾向家人說，覺得新工作壓力很大，求助無門。而且據稱還有人私下說他占了別人的職位，疑似遭到排擠霸凌。詳情尚待調查釐清。

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台北市環保局北投清潔隊1名52歲張姓男隊員，今天清晨在新北市蘆洲區住處被發現墜樓身亡。記者林昭彰／翻攝
台北市環保局北投清潔隊1名52歲張姓男隊員，今天清晨在新北市蘆洲區住處被發現墜樓身亡。記者林昭彰／翻攝

墜樓 職場霸凌 遺體

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