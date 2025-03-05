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8旬老嫗助「總裁老公」收款淪車手 她遭詐竟也為贖回「敘利亞將軍」
屏東東港一名79歲盧姓老嫗，在網路社群認識「總裁老公」、「董事長男友」，被要求協助收取貨款、協助資金調度，在跟一名中年婦女取款時被警方當場逮捕，才知已淪為車手。而被騙的中年婦女，也是在交友網站認識「敘利亞將軍」而慘遭詐騙。
中年婦女是在社群網站「單純交友為前提」，認識一名自稱為敘利亞將軍的人，經一陣子噓寒問暖後陷入愛河，對方後來稱要來台灣與她結婚，但必須要先向聯合國繳交90萬元的保證金，婦女不疑有他，將90萬元交給前來取款的車手。
事後警方循線逮捕盧姓女車手，才赫然發現她已經79歲了，經問訊後，才發現她與另外一案20萬元假投資真詐財詐騙案，65歲羅姓女車手一樣，都是透過網路社群認識「總裁老公」、「董事長男友」後，淪為取款車手。
警方訊後，發現她與另案20萬元假投資真詐財的65歲羅姓女車手一樣，都是透過網路社群認識「總裁老公」、「董事長男友」而被要求協助收取貨款、協助資金調度等理由，進而成為取款車手，兩嫌都以詐欺罪嫌送辦。
警方提醒，詐騙集團慣於利用假身分虛構異性角色活動，透過每日噓寒問暖建立感情連結，再要求匯款或交款及購買點數，甚至是被利用成為取款車手，除了金錢損失外也會身陷官司。民眾若有詐騙疑慮，請即撥打165專線諮詢。
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