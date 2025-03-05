男子駕車停放東勢林場多時 管理員趨前才發現倒臥車內

台中市昨日深夜發生一起離奇命案，東勢林場遊樂區管理員凌晨發現林場外，1輛紅色轎車停放多時，始終未移動或離開，趨前查看才發現1名男子倒臥車內，嚇得趕緊報案，經東勢分局同仁前往了解，警、消人員確認死者為37歲陳男，疑因情緒不佳而輕生，目前初步排除外力介入，東勢分局已依規定報請台中地檢署進行相驗完畢。

東勢警方昨晚22時接獲報案，趕赴現場確認男子已明顯死亡，初步調查死者是37歲的陳男，家住在豐原區，經調閱監視器查出他日前獨自開車到林場前勢林路停車，久停人未離開，現場發現他仰躺於駕駛座、車門反鎖、右後座留有燒炭盆；經消防隊到場破門後，初步檢視該男子已無生命跡象，且身上並無外傷，現場無外力侵入痕跡，已通知家屬到場，並通報台中地檢署檢察官相驗以釐清死因。

東勢分局呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應盡快至相關醫療機構或撥打生命線1995求助、自殺防治諮詢安心專線：0800-788995、張老師專線：1980尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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