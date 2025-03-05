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白天工廠晚上變天九牌賭場 新北淡水警破門逮19人

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導

淡水警方破獲非法賭場，當場查獲負責人及員工還有賭客共19人。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水警方破獲非法賭場，當場查獲負責人及員工還有賭客共19人。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水警分局於日前接獲線報，員警發現淡水區北投子某工廠的員工宿舍，深夜經常有許多人進出，並不時傳出吆喝聲，疑似有賭場藏匿其中，經多日跟監及埋伏蒐證，警方持士林地方法院核發搜索票前往查緝，當場查獲白姓負責人及黃姓女員工還有賭客17人，查扣賭資抽頭金90萬餘元以及帳冊、天九牌賭具等贓證物。

據了解，賭客沉迷賭博，竟連孩子的學費都繳不出來向朋友借錢，友人看不下去，向警方舉報，而且賭場為了掩人耳目，選擇藏匿在工廠員工宿舍，深夜才開始聚賭，賭客年紀落在20歲到60歲之間，彼此口耳相傳，自行前往聚賭，賭場運作不到一個月，由於出入頻繁且不時有吵雜聲，引起警方注意。

全案警詢後將白姓負責人及黃姓女員工依刑法賭博罪移送地檢署偵辦，另外17名賭客依社會秩序維護法裁罰。水碓派出所所長周名鴻表示，賭博行為害人害己，危害社會重大，警方將持續掃蕩流竄職業賭場外，同時針對疑似賭博的治安顧慮場所，並利用「第三方警政」機制，主動聯繫市府經發局與相關機關共同打擊非法賭博，保障社會安全。

淡水 賭博 賭場

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