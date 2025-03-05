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嘉義5個月大女童保母家猝逝 胞姊也曾被同個保母照顧

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣5個月大女童今年2月猝逝，今天相驗確認無外傷、呼吸道無異物，保母沒到場，女童父母悲痛欲絕，因信任保母領有合法執照，女童胞姊也曾被同名保母照顧，不料發生憾事，縣府社會局今天提供協助，將保母收托的另2名幼童輔導轉托。

據了解，保母年紀約30歲，是嘉義縣合法立案保母，平時照顧3名孩子，除了5個月大女童，還有另2名較年長幼童，鄰居說，女童父母的大女兒也曾交由這個保母照顧，現在保母很難找，家長要找到有證照的合法保母很不容易，未料竟發生憾事。

社會局表示，女童猝死事件發生後，因保母尚有2名收托幼兒，社會局已輔導轉托，案件已進入司法程序，社會局持續追蹤司法進度，如經調查確認有違反兒少權法第49條情事，除了將依法裁處，也會廢止設立許可。

社會局指出，家屬訴求保母家中應裝設監視器，因相關法令無強制規定，但為維護保母、幼兒、和家長三方權益，仍積極鼓勵保母裝設，有關建議監視器裝設部分，除向中央持續反映外，也會積極納為居家托育輔導重點。

嘉義縣公共托育近年持續新建，目前18個鄉鎮中市有10個布建，全縣共有12所公托，但報名人數仍超過收托人數，常有幼兒排後補情形，仍有加強布建需求，今年再送東石、竹崎申請補助中，社會局將持續盤點及布建。

嘉義縣5個月大女童在保母家中猝逝，社會局輔導保母收托另2名幼童轉托。記者黃于凡／攝影
嘉義縣5個月大女童在保母家中猝逝，社會局輔導保母收托另2名幼童轉托。記者黃于凡／攝影

保母 嘉義 女童

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