6旬男以為交到紅粉知己 代碼繳費小額投資幸被阻詐

61歲李姓男子日前透過臉書加入好友群組，竟是詐騙集團所設置的圈套，連日來與自稱雨欣的女子噓寒問暖，漸漸落入粉紅陷阱後，女子以穩賺不賠話術介紹小額投資，李男不疑有他，女子給李男1組代碼需至超商代碼繳費，被店員發覺有異，提醒可能是詐騙手法，但李男卻深信自己投資標的定能獲利，店員只好向警方報案請求協助阻詐。

清水分局表示，61歲李男日前在社群網路加入1個好友群組，近來與1名雨欣的女子互為紅粉知己，互道彼此心意後，女子介紹李男進行小額投資可以穩賺不賠，令李男深信不疑，持女子交付的1組代碼需至超商代碼繳費，由於繳費金額新台幣2萬元，店員發現李男繳費金額大，不經意隨口問「先生，繳2萬元要做什麼的…」，李男答「我要投資的」，經店員與店長勸告這是詐騙手法不聽，只好通知警方到場。

清水派出所獲報到場後，發現李男為所加入為網路來路不明的好友群，當出示給警方查看的手機投資網站，竟是網路某知名的訂房網站，警方表示「這是訂房網站，這是假的投資網站…」，李男仍稱「這是投資網站沒錯啦」，警員再勸說「這是詐騙網站」，李男堅稱自己沒被詐騙；警方與店員合力積極解釋，該詐騙手法係典型「假交友投資詐騙」後，李男才放棄使用該筆代碼繳費。

清水分局指出，網路交友手法日新月異，這起遇到粉紅知己案件， 交付代碼需至超商代碼繳費，更是網路詐騙的手法之一，幸超商店員機警發覺有貓膩，報警與清水警方合作阻詐成功， 及時攔阻民眾被騙成功阻詐2萬元。