黑柴奪門而出主人焦急！暖警搜索3小時 見牠呆萌站雨中玩耍
桃園市龜山區高姓男子昨晚心急如焚衝進派出所，表示剛開啟家中車庫門時，愛犬黑色柴柴突然奪門而出叫不回來，希望警方能夠協助搜尋，對此警方處理案件途中同時四處搜尋黑柴蹤影，終於在3個多小時後找到柴柴，也讓主人放下心中的大石頭。
警方說明，昨晚7時許高姓男子急急忙忙跑進龜山派出所向警方求助，表示剛剛一打開家裡車庫門，家中黑色柴犬飛奔出去，無論怎麼叫也叫不回來，高男與家人在附近找了很久都不見蹤影，也在社群網站上提供懸賞獎金，但仍相當心急且無果，希望警方協尋。
龜山派出所獲報後，員警在巡邏期間幫忙留意是否有柴柴現蹤，終於在3個多小時後，副所長黃玉婷、警員王宇凡巡邏時沿著高男住家附近循線搜尋，眼尖見路旁有黑影竄動，定睛一看果然是圍著綠色項圈的黑色柴柴自顧自地在玩耍，便立即下車引導柴柴靠近並將牠帶上車載回派出所，也立即聯繫主人前來將牠帶回。
主人一見到心心念念的愛犬眼淚差點奪眶而出，滿懷感激地頻頻向警方道謝亦表示願提供獎金，員警婉拒並表示為民服務是份內之事，見到主人尋回愛犬喜極而泣，已經給警方帶來滿滿的安慰與成就感。
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