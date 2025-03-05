土地公官帽也敢偷 竊賊動手前還先點香「告罪」

一名竊賊昨天凌晨潛入彰化縣田尾鄉睦宜村廣德宮，在向土地公點香拜拜「告罪」後，動手行竊，因打不開賽錢箱，竟用鐵勾偷走土地公官帽，還打翻供品，讓廟方氣壞了，向警方報案，正依廟內監視器追查。

廣德宮主委黃坤煌表示，這名男子昨天凌晨12點半至1點間來廣德宮涉嫌偷竊，因賽錢箱有防盜設施，即將腦筋動到土地公的官帽上，因神像裝設鐵欄柵防盜，男子手不夠長，就拿起廟鐵勾勾取，偷取土地公的官帽。

黃坤煌說，這名竊賊可能以為土地公官帽是真金打造才行竊，但其實這頂官帽是仿金，市價約2000元。這名竊賊雖然膽大妄為，偷走土地公官帽，但也心存顧忌，在行竊前，先點香拜拜，彷彿先跟土地公「告罪」後才動手。

黃坤煌說，廣德宮歷史超過60年，是地方信仰中心，日前農曆2月2日「頭牙」，吸引眾多信眾前來參拜，這名竊賊研判香油錢不少，廟方因賽錢箱以前曾被偷過，後來加裝了防盗設施，才轉向土地公的官帽下手。