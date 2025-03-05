台南天氣炎熱老婦中暑倒地 女警有護理經驗即時照護
台南市近日氣候變化無常，近幾日從極為寒冷到極為炎熱，昨天更狂風暴雨，七股、北門出現10級以上強陣風，機車騎士東倒西歪；86歲蔡姓老婦人昨天下午趁豔陽高照時出門，卻中暑暈眩倒地，所幸有護理人員背景的女警方宸瑜經過即時照顧，協助護送返家。
昨天傍晚台南市風強雨驟，市區出現零星招牌掉落、機車騎士行駛在路上被吹倒狀況，網友紛紛將畫面PO上社群媒體threads，形容數日前還是冬天，前天一鍵變夏天，昨天再一鍵變狂風暴雨，台南的氣候切換自如，不知道再一鍵會變什麼？
昨天下午2時許，台南市仍陽光普照、天氣悶熱，86歲蔡姓老婦人騎乘自行車外出，但她行經中西區友愛東街時，突然因體力不支、暈眩，跌坐路旁無法行動；台南市警第二分局博愛派出所警員尤泰翔、許馨方、方宸瑜巡邏經過，眼見她坐在路旁神情痛苦，主動上前關心。
國立台北護理健康大學畢業的方宸瑜因有護理人員背景，研判老婦可能因氣溫極高，未適時補充水分又是高齡長者，出現中暑症狀；經初步照護並將老婦攙扶到陰涼舒適地點，為她搧風、以冷水毛巾擦拭、補充水分，並通知救護車到場。
救護人員評估蔡婦生命徵象穩定、意識清楚，在警消照顧下，蔡婦體力逐漸恢復，表示不用就醫；員警擔心她如果繼續頂著悶熱天氣，自行騎自行車回家恐有危險，直接以巡邏車載送她返家，家屬這才知道老人家剛剛跌坐路旁，不斷致謝。
台南市警二分局表示，國立台北護理健康大學畢業的方宸瑜今年1月通過警察特考，調派第二分局，剛加入警察行列，期待她能夠貢獻所學，為台南市民服務；同時提醒近日氣溫多變，乍寒乍熱，天氣反復無常，溫差變化相當大，請長者外出時應注意身體狀況，並注意補充水分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言