大溪義消救護新添生力軍 這2人自費獲高級救護員認證

桃園市消防局大溪消防分隊義消蔡維倫、王慧瑜兩人因緣促成下，投入義消緊急車禍外傷或急病送醫救護工作，兩人為提升專業，自費參與高級救護技術員訓練，最近通過台灣急診醫學會認證2人高級救護員資格，大溪分隊長劉晏汝今天說，蔡、王義消取得EMTP證書，為該分隊再添緊急救護戰力。

52歲的蔡維倫是在私人企業從事財務工作的上班族， 1年多前加入義消行列和訓練，之後與消防員並肩作戰，參與各類緊急救護案件，累積救護經驗 。蔡說，當初看見好友在他眼前倒下，卻因現場救援不及，最終留下遺憾，從而激發他加入義消決心，為學習急救知識和技術，並自費完成緊急救護員初、中、高級救護技術員訓練及證照。

42歲的王慧瑜身為國軍現役軍人，5年多前，在同是義消的同袍推薦下加入義消，平日在軍中服役盡責工作，休假則變身義消投入緊急救護行列，迄今參與緊急救護案件超過100件，為地方車禍意外、急病送醫作出奉獻。

王說，她盡可能在休假日找時間到消防隊協勤救護工作，為精進救護專業，自費參與高級救護技術員（EMTP）訓練和取得資格，希望為民眾提供即時援助服務。