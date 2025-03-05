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用吹風機熱風吹腿3小時 媽媽處理女嬰尿床害截3腳趾

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

吳姓婦人照顧未滿月女兒，女兒尿床，她拿吹風機烘床鋪卻疲累睡著，熱風朝女兒的腿吹了3小時，女兒後來截趾保命，吳婦涉過失重傷罪示意圖。圖／123RF
吳姓婦人照顧未滿月女兒，女兒尿床，她拿吹風機烘床鋪卻疲累睡著，熱風朝女兒的腿吹了3小時，女兒後來截趾保命，吳婦涉過失重傷罪示意圖。圖／123RF

吳姓婦人照顧未滿月女兒，女兒尿床，她拿吹風機烘床鋪卻疲累睡著，熱風朝女兒的腿吹了3小時，女兒後來截趾保命，吳婦涉過失重傷罪。台北地院審理，法官依過失傷害罪判吳婦有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

判決指出，吳婦是女兒的實際照顧者，未能注意女兒的動靜，導致女兒腿部的傷勢，應負法律責任，不過，檢察官論告對吳婦求處有期徒刑1年，稍嫌過重。

吳婦與女兒住台北市中山區，2023年9月16日下午1時，發現女兒尿液外滲弄濕床鋪，用吹風機熱吹風吹床鋪，因精神不濟熟睡，熱風近距離朝女兒腿部一直吹，到下午4時吳婦清醒時，發現女兒雙腿有紅腫、水泡現象，撥打119將女兒送醫。

就醫後，女兒的雙腿仍受嚴重燒燙傷，而燙傷總面積占女兒體表面積的15.5%，再因不可逆壞死造成女兒左側中腳趾、無名腳趾、小腳趾截趾，醫院通報家暴中心，警方介入調查，吳婦被檢察官起訴。

吳婦稱，她因產後患有重度憂鬱症，吃了藥就會昏睡，當時覺得床鋪上的溫度不會太燙，所以放著吹風機讓它吹，但醒來時女兒的腳已起水泡。

法官審理認為，使用吹風機熱吹風朝人體的皮膚吹送熱風，可能造成皮膚燙傷，以吳婦的智識經驗、生活經驗不能推稱不知，她的行為與女兒的傷勢具有因果關係。

檢方認為，吳婦的過失造成女兒截趾，吳婦犯重傷罪，不過，法官向醫院函詢，醫院函復認為，以現今醫療水平，女兒截趾雖影響行走功能，但非重大難治或不治的傷害，隨年齡、體重、肌肉的增長會逐漸改善，沒有達到「重傷」程度，依過失傷害罪論罪。

傷害罪 吹風機

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