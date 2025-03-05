快訊

母職懲罰／光擴大托育沒效 育3歲以下孩月薪少1.2萬

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

天雨路滑桃園轎車切出來與直行騎士擦撞 肇事原因待釐清

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

40歲的黃姓女轎車駕駛，昨行經桃園市中壢區興和路，正要直行匯入環北路（往平鎮方向）時，與沿環北路直行的62歲湯姓女騎士發生碰撞，導致湯女倒地並有擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

昨天雨路滑，又正值晚上5時下班時間，疑雙方都未注意彼此，黃女與湯女於圓環交叉口發生擦撞，導致湯女倒地，致使湯女受有擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

有民眾表示，常常行經該處，環北路的車流都相當快，但有些車從小路出來，卻也未減速，該處相當危險，真的要放慢速度。

中壢警方呼籲，民眾駕駛交通工具行經路口，或左、右轉匯入車道時，除提前打方向燈外，更要減速慢行看清有無來車或行人，以維護自己及其他用路人安全。

40歲的黃姓女轎車駕駛，昨行經桃園市中壢區興和路，正要直行匯入環北路（往平鎮方向）時，與沿環北路直行的62歲湯姓女騎士發生碰撞，導致湯女倒地並有擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。記者翁唯真／攝影
40歲的黃姓女轎車駕駛，昨行經桃園市中壢區興和路，正要直行匯入環北路（往平鎮方向）時，與沿環北路直行的62歲湯姓女騎士發生碰撞，導致湯女倒地並有擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。記者翁唯真／攝影
40歲的黃姓女轎車駕駛，昨行經桃園市中壢區興和路，正要直行匯入環北路（往平鎮方向）時，與沿環北路直行的62歲湯姓女騎士發生碰撞，導致湯女倒地並有擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。記者翁唯真／攝影
40歲的黃姓女轎車駕駛，昨行經桃園市中壢區興和路，正要直行匯入環北路（往平鎮方向）時，與沿環北路直行的62歲湯姓女騎士發生碰撞，導致湯女倒地並有擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。記者翁唯真／攝影

中壢 車道 酒測

延伸閱讀

議長盃桌球錦標賽桃園開打 苗栗議長李文斌拚4連霸

桃園版華山辦陶藝展 以宇宙探險看為題探索陶藝

影／高雄飯糰攤販收攤遇竊 眼見歹徒開車門偷走3萬餘收入

桃園故事揚帆國際 百冊繪本登「世界最大海上圖書館」

相關新聞

影／高雄恐怖拖板車輾過轎車畫面曝光 2人摔出車外1人慘死

國道1號高雄端北上今天下午3時許發生一起死亡車禍，一輛滿載鋼筋的拖板車疑似因變道不慎，追撞前方內側自小客車，造成自小客車...

捷警涉性侵女兒法院首開庭 被問「有無猥褻」反應曝光

台北市警局捷警隊某小隊長去年遭控多次性侵女兒，士林地檢今年1月依妨害性自主罪嫌起訴，法院今首次開庭準備審理，面對媒體詢問...

天雨路滑桃園轎車切出來與直行騎士擦撞 肇事原因待釐清

40歲的黃姓女轎車駕駛，昨行經桃園市中壢區興和路，正要直行匯入環北路（往平鎮方向）時，與沿環北路直行的62歲湯姓女騎士發...

影／疑沒綁牢大批台啤滑落路面 拖板車司機挨罰

45歲葉姓男子駕駛拖板車，載運大批啤酒，今天中午路過高雄市林園區，突然板台上的啤酒滑落，滿地是啤酒罐，阻礙外線道和慢車道...

影／女子疑疲勞駕駛桃機自撞 車頭半毀右前輪斷裂分離

桃園國際機場今天凌晨發生一起自撞車禍，1名莊姓女駕駛疑似精神不濟，行經航站南路第二航廈空橋下方時自撞路緣邊柱，導致其駕駛...

新光三越氣爆後多久能開放營業？ 專家：加上修繕恐怕在10月以後

新光三越氣爆後，不僅櫃哥櫃姐哀號希望盡快返回工作場，許多消費者也在猜何時能重新返回消費，甚至還有人問不能採部分樓層營業嗎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。