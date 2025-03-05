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天雨路滑桃園轎車切出來與直行騎士擦撞 肇事原因待釐清
40歲的黃姓女轎車駕駛，昨行經桃園市中壢區興和路，正要直行匯入環北路（往平鎮方向）時，與沿環北路直行的62歲湯姓女騎士發生碰撞，導致湯女倒地並有擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。
昨天雨路滑，又正值晚上5時下班時間，疑雙方都未注意彼此，黃女與湯女於圓環交叉口發生擦撞，導致湯女倒地，致使湯女受有擦挫傷，經測試雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。
有民眾表示，常常行經該處，環北路的車流都相當快，但有些車從小路出來，卻也未減速，該處相當危險，真的要放慢速度。
中壢警方呼籲，民眾駕駛交通工具行經路口，或左、右轉匯入車道時，除提前打方向燈外，更要減速慢行看清有無來車或行人，以維護自己及其他用路人安全。
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