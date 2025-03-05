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影／疑沒綁牢大批台啤滑落路面 拖板車司機挨罰
45歲葉姓男子駕駛拖板車，載運大批啤酒，今天中午路過高雄市林園區，突然板台上的啤酒滑落，滿地是啤酒罐，阻礙外線道和慢車道，立即找人幫忙清除。警方依道路交通管理處罰條例開罰。
今天中午12時20分許，司機葉姓男子駕駛拖板車，經過高雄市林園區石化二路，車後板台上的大批瓶裝和罐裝啤酒往右側滑落，造成交通受阻。
林園警分局據報，派員趕赴疏導交通，確認拖板車未繫牢板台載運的啤酒，未造成傷亡，馬上請司機找人到場清除掉落的貨物，才讓交通恢復暢通。
警方表示，拖板車載運貨物散落，違反道路交通管理處罰條例，依法舉發，並呼籲駕駛人，應遵守交通規則，載送貨物應嚴密封固，裝置適當，以維護交通安全，營造良善交通環境。
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