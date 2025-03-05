快訊

母職懲罰／光擴大托育沒效 育3歲以下孩月薪少1.2萬

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／疑沒綁牢大批台啤滑落路面 拖板車司機挨罰

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

45歲葉姓男子駕駛拖板車，載運大批啤酒，今天中午路過高雄市林園區，突然板台上的啤酒滑落，滿地是啤酒罐，阻礙外線道和慢車道，立即找人幫忙清除。警方依道路交通管理處罰條例開罰。

今天中午12時20分許，司機葉姓男子駕駛拖板車，經過高雄市林園區石化二路，車後板台上的大批瓶裝和罐裝啤酒往右側滑落，造成交通受阻。

林園警分局據報，派員趕赴疏導交通，確認拖板車未繫牢板台載運的啤酒，未造成傷亡，馬上請司機找人到場清除掉落的貨物，才讓交通恢復暢通。

警方表示，拖板車載運貨物散落，違反道路交通管理處罰條例，依法舉發，並呼籲駕駛人，應遵守交通規則，載送貨物應嚴密封固，裝置適當，以維護交通安全，營造良善交通環境。

葉姓司機拖板車載啤酒滑落道路，造成交通受阻，警方依法舉發。記者林保光／翻攝
葉姓司機拖板車載啤酒滑落道路，造成交通受阻，警方依法舉發。記者林保光／翻攝
葉姓司機拖板車載啤酒滑落道路，造成交通受阻。記者林保光／翻攝
葉姓司機拖板車載啤酒滑落道路，造成交通受阻。記者林保光／翻攝

車道 高雄市

延伸閱讀

合歡山下冰雹如降雪 路面積冰釀車輛打滑

影／高雄恐怖拖板車輾過轎車畫面曝光 2人摔出車外1人慘死

國道1號高雄末端車禍…轎車被撞右側全凹陷 5傷分送4醫院搶救1男子不治

國道1號高雄端拖板車追撞小車 2拋飛車外1無呼吸心跳

相關新聞

影／高雄恐怖拖板車輾過轎車畫面曝光 2人摔出車外1人慘死

國道1號高雄端北上今天下午3時許發生一起死亡車禍，一輛滿載鋼筋的拖板車疑似因變道不慎，追撞前方內側自小客車，造成自小客車...

用吹風機熱風吹腿3小時 媽媽處理女嬰尿床害截3腳趾

吳姓婦人照顧未滿月女兒，女兒尿床，她拿吹風機烘床鋪卻疲累睡著，熱風朝女兒的腿吹了3小時，女兒後來截趾保命，吳婦涉過失重傷...

天雨路滑桃園轎車切出來與直行騎士擦撞 肇事原因待釐清

40歲的黃姓女轎車駕駛，昨行經桃園市中壢區興和路，正要直行匯入環北路（往平鎮方向）時，與沿環北路直行的62歲湯姓女騎士發...

影／疑沒綁牢大批台啤滑落路面 拖板車司機挨罰

45歲葉姓男子駕駛拖板車，載運大批啤酒，今天中午路過高雄市林園區，突然板台上的啤酒滑落，滿地是啤酒罐，阻礙外線道和慢車道...

影／女子疑疲勞駕駛桃機自撞 車頭半毀右前輪斷裂分離

桃園國際機場今天凌晨發生一起自撞車禍，1名莊姓女駕駛疑似精神不濟，行經航站南路第二航廈空橋下方時自撞路緣邊柱，導致其駕駛...

新光三越氣爆後多久能開放營業？ 專家：加上修繕恐怕在10月以後

新光三越氣爆後，不僅櫃哥櫃姐哀號希望盡快返回工作場，許多消費者也在猜何時能重新返回消費，甚至還有人問不能採部分樓層營業嗎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。