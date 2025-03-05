影／女子疑疲勞駕駛桃機自撞 車頭半毀右前輪斷裂分離

桃園國際機場今天凌晨發生一起自撞車禍，1名莊姓女駕駛疑似精神不濟，行經航站南路第二航廈空橋下方時自撞路緣邊柱，導致其駕駛的白色租賃車的車頭半毀，肇事駕駛莊女受傷、胸悶送醫，詳細肇事原因仍待警方調查。

航空警察局保安警察大隊第二隊隊長林威邵表示，今天凌晨0時4分許，航警局接獲通報，桃園國際機場航站南路第二航廈路段，有一輛租賃車自撞路緣邊柱事故，該車輛因衝擊力道過大，車輛右前輪還斷裂脫離車體，所幸車上並無乘客。

林威邵指出，航警局交通事故處理小組到現場處置，初步了解是一輛租賃車沿桃園機場航站南路往第一航廈方向行駛，駕駛該車輛的25歲莊女疑似精神不濟，導致車輛向右偏行自撞路緣邊柱而肇事受傷，現場對駕駛實施吹氣酒精濃度測試，酒測值為零。