終結燒冥紙變火燒山 台中大肚山闢3條環狀防火林帶
每年清明掃墓，台中大肚山公墓火警頻傳，農業局在大肚山闢3條防火林帶；另外，台中市消防局針對全市公墓火警，出動31部無人機取締，統計去年開罰13案，今年開出首張罰單；民政局編列4600萬，全市152處公墓除草清運。
大肚山每年3、4月公墓火警頻傳，火燒山年年上演，半世紀來，殘存原生林已剩不到5公頃，除造成空汙，也干擾森林恢復。
台灣山林復育協會執行長蔡智豪說明，協會2022年起與台中市政府合作，推動「樹島復育法」計畫，大肚山設置環狀防火林帶，緊鄰公墓區優先施做，透過大數據找出火災熱點，定期清除約5到10公尺範圍的大黍草，並種植榕屬植物等防火樹種，尤其榕樹水分含量高，可阻擋跳火，一旦榕樹成蔭後，需要日照的大黍草難以生長，待森林生態恢復，就可降低火災，盼徹底解決年年火燒山窘境。
農業局說明，今年持續設置大肚山龍井區龍新段占地1.02公頃、靠近龍目井步道旁270公尺防火林帶，以及大肚區萬陵段占地0.98公頃、靠近華南路1號公墓的540公尺防火林帶，並新增大肚山山陽段防火林帶約2公頃，本月起新植防火樹種。
消防局說，今年出動130名擁有專業證照飛手、31部遙控無人機投入公墓縱火取締勤務，即派遣高階遙控無人機深入各墓區上空執法，可清楚紀錄違法事證。
消防局提醒，民眾田野引火燃燒行為，除依空汙法最高罰10萬元、按日連續罰外，也依消防法開罰；消防局統計，去年民眾在公墓違反消防法共開立13張處分書，各罰3000元。今年首張罰單是2月22日在大肚區第三公墓火警開出。
消防局說，避免墓地火警切記「四不、二記得」要訣，掃墓時不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不隨地焚燒冥紙、不燃放爆竹，記得熄滅灰燼、記得帶走垃圾。
民政局長吳世瑋說，防清明公墓火警，台中延續去年成功經驗，編列4600萬元，針對全市152處公墓大規模除草清運，目前山城客庄聚落完成除草清運，其他區域預計3月中旬前清除清運完畢。
東勢區中嵙里長王鎭樑說，往年公所清明前公墓割草後，會放置一旁自然分解，易釀火災，市府2023年起增加經費，割草後集中清運，方便民眾掃墓，預防火災並減少空汙，希望好的政策持續推動下去。
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