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終結燒冥紙變火燒山 台中大肚山闢3條環狀防火林帶

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

每年清明掃墓，台中大肚山公墓火警頻傳，農業局在大肚山闢3條防火林帶；另外，台中市消防局針對全市公墓火警，出動31部無人機取締，統計去年開罰13案，今年開出首張罰單；民政局編列4600萬，全市152處公墓除草清運。

大肚山每年3、4月公墓火警頻傳，火燒山年年上演，半世紀來，殘存原生林已剩不到5公頃，除造成空汙，也干擾森林恢復。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪說明，協會2022年起與台中市政府合作，推動「樹島復育法」計畫，大肚山設置環狀防火林帶，緊鄰公墓區優先施做，透過大數據找出火災熱點，定期清除約5到10公尺範圍的大黍草，並種植榕屬植物等防火樹種，尤其榕樹水分含量高，可阻擋跳火，一旦榕樹成蔭後，需要日照的大黍草難以生長，待森林生態恢復，就可降低火災，盼徹底解決年年火燒山窘境。

農業局說明，今年持續設置大肚山龍井區龍新段占地1.02公頃、靠近龍目井步道旁270公尺防火林帶，以及大肚區萬陵段占地0.98公頃、靠近華南路1號公墓的540公尺防火林帶，並新增大肚山山陽段防火林帶約2公頃，本月起新植防火樹種。

消防局說，今年出動130名擁有專業證照飛手、31部遙控無人機投入公墓縱火取締勤務，即派遣高階遙控無人機深入各墓區上空執法，可清楚紀錄違法事證。

消防局提醒，民眾田野引火燃燒行為，除依空汙法最高罰10萬元、按日連續罰外，也依消防法開罰；消防局統計，去年民眾在公墓違反消防法共開立13張處分書，各罰3000元。今年首張罰單是2月22日在大肚區第三公墓火警開出。

消防局說，避免墓地火警切記「四不、二記得」要訣，掃墓時不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不隨地焚燒冥紙、不燃放爆竹，記得熄滅灰燼、記得帶走垃圾。

民政局長吳世瑋說，防清明公墓火警，台中延續去年成功經驗，編列4600萬元，針對全市152處公墓大規模除草清運，目前山城客庄聚落完成除草清運，其他區域預計3月中旬前清除清運完畢。

東勢區中嵙里長王鎭樑說，往年公所清明前公墓割草後，會放置一旁自然分解，易釀火災，市府2023年起增加經費，割草後集中清運，方便民眾掃墓，預防火災並減少空汙，希望好的政策持續推動下去。

台中市農業局今年持續大肚山龍目井步道旁防火林帶設置。圖／台灣山林復育協會執行長蔡智豪提供
台中市農業局今年持續大肚山龍目井步道旁防火林帶設置。圖／台灣山林復育協會執行長蔡智豪提供
台中市農業局今年新增大肚山山陽段防火林帶，步道左側為保安林，右側緊鄰公墓區。圖／台灣山林復育協會執行長蔡智豪提供
台中市農業局今年新增大肚山山陽段防火林帶，步道左側為保安林，右側緊鄰公墓區。圖／台灣山林復育協會執行長蔡智豪提供
台中市農業局今年持續大肚山龍目井步道旁防火林帶設置。圖／台灣山林復育協會執行長蔡智豪提供
台中市農業局今年持續大肚山龍目井步道旁防火林帶設置。圖／台灣山林復育協會執行長蔡智豪提供
台灣山林復育協會在大肚山龍目井步道旁防火林帶生物多樣性的監測。圖／台灣山林復育協會執行長蔡智豪提供
台灣山林復育協會在大肚山龍目井步道旁防火林帶生物多樣性的監測。圖／台灣山林復育協會執行長蔡智豪提供

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