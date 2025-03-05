新光三越氣爆後多久能開放營業？ 專家：加上修繕恐怕在10月以後

新光三越氣爆後，不僅櫃哥櫃姐哀號希望盡快返回工作場，許多消費者也在猜何時能重新返回消費，甚至還有人問不能採部分樓層營業嗎？據結構、公共安全專家分析，單是結構安全審查大概就要約半年，才能確定其結構狀況，若是３月就展開，至少也在9月以後才能確定，若再加上修繕時間，恐怕就在10月以後了。

至於若採氣爆以外的部分安全結構無虞部分先開放？一名資深結構技師說，關鍵在於施工區畫，也就是施工和消費者的動線能否分開。以新光三越位於交通要衝，若部分開業，除了人潮多，還有高空的吊車作業，勢必加深交通衝擊，如果施工區畫沒有做好，開業仍會有風險，是否准其部分復業，要看市府態度。

新光三越氣爆後，許多消費者懷念以往的消費時光。像是中山附醫的沈姓婦產科醫師還每天在臉書上寫上沒有新光三越的日子是第幾天，幾乎每天都有他以往常去新光三越逛街、購物的經驗等。今天，他也在臉書上貼出兩張新光三越尊榮卡，說自己高中時參加全國英文作文比賽，只有拿到第5名，因為他當時家住雲林，只有稻田和青蛙陪他長大，沒逛過百貨公司，但如果現在再參加一次，應該會寫的很精彩。

1名資深結構技說，新光三越的安全結構審查，必須先向公會申請合格的專業技師進行，查看其爆炸後結構和耐震是否受影響，有時還得進行鑽心和鋼材的強度試驗，以量體大而言，做完至少得約3個月，但這僅是初審，等通過後還得送交市府都發局覆核，由都發局邀請公安專家再進行數據、照片的檢查，並且還有可能退回。