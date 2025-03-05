快訊

具俊曄決定了！大S長眠地傳出在金寶山 一理由推翻樹葬決定

鄭文燦不滿遭控涉imB吸金案、幫詐團首腦喬警官人事 撤告7人不起訴

大家說英語？美國指定英文官方語言將衝擊社會

聽新聞
0:00 / 0:00

台南永康家電鐵皮倉庫起火 大量黑煙竄出幸無人受困

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南永康區復華一街一處鐵皮屋今上午11點多發生火警，現場竄出大量黑煙，消防局獲報派遣消防人車前往灌救，該處鐵皮屋存放大量家電，甚至還有電池，消防人員不敢大意，所幸鐵皮屋內並無人員受困，火勢約半小時控制撲滅。

消防局今中午11點12分接獲報案指稱，永康區復華一街一處鐵皮屋倉庫竄出火煙，隨即出動消防人車救援，而消防人員在途中發現已有大量黑煙竄出，趕緊請求後續梯次支援，共派遣18車、警義消62人前往灌救。

據了解，現場為一樓鐵皮倉庫，存放大量回收家電、冷氣機等，且還有電池，所幸屋內並無人員受困，消防人員抵達現場時不敢大意，趕緊布水線搶救防護，火勢約在11點48分撲滅，初估燃燒面積約80平方公尺，財損及詳細起火原因仍待釐清。

台南永康區復華一街一處鐵皮屋今上午11點多發生火警，現場竄出大量黑煙，所幸並無人受困，火勢約半小時獲控制撲滅。圖／民眾提供
台南永康區復華一街一處鐵皮屋今上午11點多發生火警，現場竄出大量黑煙，所幸並無人受困，火勢約半小時獲控制撲滅。圖／民眾提供
台南永康區復華一街一處擺放回收家電的鐵皮屋發生火警，現場大量黑煙竄出。圖／民眾提供
台南永康區復華一街一處擺放回收家電的鐵皮屋發生火警，現場大量黑煙竄出。圖／民眾提供

冷氣 消防人員

延伸閱讀

花蓮富里磚造平房起火 婦人燒傷救出送醫不治

慘了！女山友獨爬黑山黑鷹救援 空勤總隊要求償21萬元

穿公務消防服出國滑雪GG了 中市消防員認錯被記申誡

台中消防隊員穿消防衣出國滑雪另類宣傳？消防局：調查後依規懲處

相關新聞

影／高雄恐怖拖板車輾過轎車畫面曝光 2人摔出車外1人慘死

國道1號高雄端北上今天下午3時許發生一起死亡車禍，一輛滿載鋼筋的拖板車疑似因變道不慎，追撞前方內側自小客車，造成自小客車...

新光三越氣爆後多久能開放營業？ 專家：加上修繕恐怕在10月以後

新光三越氣爆後，不僅櫃哥櫃姐哀號希望盡快返回工作場，許多消費者也在猜何時能重新返回消費，甚至還有人問不能採部分樓層營業嗎...

台南永康家電鐵皮倉庫起火 大量黑煙竄出幸無人受困

台南永康區復華一街一處鐵皮屋今上午11點多發生火警，現場竄出大量黑煙，消防局獲報派遣消防人車前往灌救，該處鐵皮屋存放大量...

影／白髮翁中捷搭車逼年輕女乘客讓座 嗆「有沒有受教育」

臉書社團「爆廢公社」今天流傳一段影片，一名白髮長者要求一名年輕的女乘客讓座，附近乘客幫忙緩頰「她身體不舒服」，但長者仍持...

5個月大女童送保母家突猝死今解剖 母痛訴：應強制裝監視器

嘉義縣5個月大女童平時由保母照顧，2月26日不明原因死亡，檢察官今天相驗，女童父母看到孩子幼小的身軀被解剖，忍不住哭泣痛...

台籍男子宿醉大鬧金門機場 三字經譙航警遭送辦

金門近日受濃霧影響，機場航班接連3日大亂，不少旅客受困滯留，今天的天氣回穩，機場恢復如常，沒想到卻發生旅客鬧場事件。一名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。