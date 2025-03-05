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台南永康家電鐵皮倉庫起火 大量黑煙竄出幸無人受困
台南永康區復華一街一處鐵皮屋今上午11點多發生火警，現場竄出大量黑煙，消防局獲報派遣消防人車前往灌救，該處鐵皮屋存放大量家電，甚至還有電池，消防人員不敢大意，所幸鐵皮屋內並無人員受困，火勢約半小時控制撲滅。
消防局今中午11點12分接獲報案指稱，永康區復華一街一處鐵皮屋倉庫竄出火煙，隨即出動消防人車救援，而消防人員在途中發現已有大量黑煙竄出，趕緊請求後續梯次支援，共派遣18車、警義消62人前往灌救。
據了解，現場為一樓鐵皮倉庫，存放大量回收家電、冷氣機等，且還有電池，所幸屋內並無人員受困，消防人員抵達現場時不敢大意，趕緊布水線搶救防護，火勢約在11點48分撲滅，初估燃燒面積約80平方公尺，財損及詳細起火原因仍待釐清。
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