台南永康家電鐵皮倉庫起火 大量黑煙竄出幸無人受困

台南永康區復華一街一處鐵皮屋今上午11點多發生火警，現場竄出大量黑煙，消防局獲報派遣消防人車前往灌救，該處鐵皮屋存放大量家電，甚至還有電池，消防人員不敢大意，所幸鐵皮屋內並無人員受困，火勢約半小時控制撲滅。

消防局今中午11點12分接獲報案指稱，永康區復華一街一處鐵皮屋倉庫竄出火煙，隨即出動消防人車救援，而消防人員在途中發現已有大量黑煙竄出，趕緊請求後續梯次支援，共派遣18車、警義消62人前往灌救。