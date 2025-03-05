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影／白髮翁中捷搭車逼年輕女乘客讓座 嗆「有沒有受教育」
臉書社團「爆廢公社」今天流傳一段影片，一名白髮長者要求一名年輕的女乘客讓座，附近乘客幫忙緩頰「她身體不舒服」，但長者仍持續要求「這我座位，妳有沒有念書、受教育」，乘客提醒長者附近仍有空位，但長者十分堅持，影片引發議論。台中捷運表示，禮讓不限博愛座，且有需要的民眾都可使用，不限於長者。
台中捷運警察隊表示，有關網傳影片，沒有接獲報案，不清楚影片的拍攝時間與路段，不過依照中捷規定，博愛座未僅限於老人使用，相關規定由台中捷運公司說明。
中捷公司說明，關懷及禮讓是捷運文化的一環，禮讓不限博愛座，所有座位均可讓座，因此，中捷透過廣播提醒民眾「請發揮您的愛心，將座位優先禮讓給有需要的旅客」。
中捷公司表示，依據「身心障礙者權益保障法」及「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規定，中捷在列車上設置博愛座及使用博愛座之名稱，未來若相關法令修正規範，公司將配合辦理。
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