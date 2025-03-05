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5個月大女童送保母家突猝死今解剖 母痛訴：應強制裝監視器

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣5個月大女童平時由保母照顧，2月26日不明原因死亡，檢察官今天相驗，女童父母看到孩子幼小的身軀被解剖，忍不住哭泣痛訴，保母家沒有裝監視器，無法得知事發過程，呼籲政府強制要求托育場所安裝監視器，發生問題時用於釐清真相。

女童母親說，2月26日早上8點將孩子送給保母，保母稱11點多到廚房準備副食品，10分鐘後出來發現孩子臉色發白，立即用嬰兒哈姆立克及CPR，直到12點救護車接手，但急救1小時，施打多次強心針，最後仍回天乏術，一路把她抱到往生室，只能不斷的跟她道歉。

女童母親今天進入解剖室，確認女童解剖情況，眼淚潸然流下。她傷心的說，女童出生至今只有5個月，小小的身軀被解剖，有哪一個母親能接受，自己的小孩承受這樣痛苦，「如果今天政府有所作為，或許我的小孩就不會這樣，我也不用站在這裡講這些話。」

檢方指出，檢察官會同法醫師相驗後，因無法單就外觀明確判定死亡原因，今早解剖釐清死因，解剖後目前沒有發現創傷、呼吸道阻塞或病理異常，需待顯微鏡檢查及毒藥物檢驗後，才能確定死亡原因與死亡方式，仍尚待解剖鑑定報告為據。

女童母親說，公托機構雖設有監視器，但公托名額卻供不應求，導致許多家長只能選擇私人保母。然而，私人保母家中通常沒有監視器，且現行法規無法強制安裝，希望政府能強制要求安裝監視器，若有發生爭議事件時，才能有監視畫面作為依據。

嘉義5個月大女童近日送至保母家，突然臉色發白送醫急救不治。記者黃于凡／攝影
嘉義5個月大女童近日送至保母家，突然臉色發白送醫急救不治。記者黃于凡／攝影
嘉義5個月大女童猝死，檢方今天解剖相驗，女童父母心痛哭泣。記者黃于凡／攝影
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保母 女童 監視器

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