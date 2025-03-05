台籍男子宿醉大鬧金門機場 三字經譙航警遭送辦
金門近日受濃霧影響，機場航班接連3日大亂，不少旅客受困滯留，今天的天氣回穩，機場恢復如常，沒想到卻發生旅客鬧場事件。一名41歲何姓台籍男子疑似宿醉未醒，清晨抵達尚義機場準備搭機返台中時，竟在大廳沙發上脫去上衣、赤裸上身躺臥熟睡，機場人員上前勸阻，他不但不理會，還破口大罵，甚至出手推擠到場處理的航警，最終被帶回航警室問訊，並依違反社會秩序維護法送辦。
據了解，何男昨日晚間與金門友人聚餐，期間飲用約3瓶金門高粱酒，疑似酒勁未退，隔天一早前往尚義機場準備搭機返回台中，由於仍宿醉未醒，他在候機大廳感到悶熱，便直接脫去上衣，躺在沙發上呼呼大睡，現場旅客與機場工作人員見狀皆側目。
機場人員上前勸阻，何男卻不予理會，甚至破口大罵三字經，場面一度失控，工作人員見狀，擔心影響其他旅客，只好請航警協助處理。不料，何男對航警同樣態度惡劣，不僅繼續飆罵，還情緒激動地連推了警員2把，導致現場一片混亂，為防止事態擴大，航警當場將他控制，帶回航警室問訊。
進入航警室後，何男逐漸恢復意識，在喝了水、休息片刻後，似乎開始意識到自己的失態，他坦言自己完全不記得是如何來到機場，甚至連隨身物品去向也不明，並不斷向警方道歉。然而，由於他在機場內行為失控，影響公共秩序，警方仍依法偵辦，全案依違反社會秩序維護法移送法辦，詳細案情仍待進一步釐清。
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