台中貨車後輪全爆…台74路肩繼續行駛 警：已違規可罰6千

台中市網友昨天在台74線快速道路拍到，一輛貨車的後方兩個輪胎都已爆胎，但卻仍持續在路肩行駛，第六警分局表示，此案未接獲民眾報案，不過影片中的狀況，已違反道交條例，依法最高可罰6000元，提醒用路人注意。

第六警分局表示，根據網友影片拍攝的時間，案件是在昨天下午1時許發現，該輛貨車行駛在台74線快速道路西屯路出口，貨車的車尾二輪都已爆胎，但仍持續行駛在路肩。

第六分局指出，此案未接獲報案，不過影像中貨車，已違反道交條例第30-1條，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人1000元以上6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。